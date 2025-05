Concerto de Grilo en O Diaño para celebrar as Letras Galegas

A banda de rock en galego Grilo tocará o vindeiro sábado 17 de maio no bar do Diaño, na rúa Charino, dentro da xira «Ata non poder máis». O concerto sará arredor das 21,30 horas, enmarcase no programa Cabos Soltos e servirá para conmemorar as Letras Galegas. A banda presentará o seu novo sinxelo no que será o peche da súa xira en salas.