«Cantaban para sobrelevar o esforzo»

Elas son a voz dunha cultura, a galega. O seu legado oral, que pasou dunhas a outras durante xeracións, é tan importante para a historiografía do pobo galego porque é a mostra dos que precederon e do seu legado confórmase a identidade dos que hoxe viven. Es por isto que a Real Academia Galega acordou dedicar o Día das Letras Galegas 2025 á poesía popular oral destas mulleres. Elas son: as cantareiras de Galicia. E unha das áreas con maior presenza o longo dos anos na provincia é a parroquia de Xeve.

«Tiñamos unha veciña que cantaba mentres sachaba o millo na finca. Era una muller viúva aos 27 anos e tiña seis fillos, sacounos a todos adiante. Eu era novo e pensaba en como facía aquela muller para traballar contenta baixo aquel sol», lembra Conchi. Ela non viu cantar ás mulleres da súa casa, só á súa tía «por parte de pai» cando era cativa, pero si tivo sempre a necesidade de aprender a facelo. Por iso hoxe forma parte do grupo de cantareiras da Asociación Cultural SondeXeve. A súa parroquia é unha das zonas máis ricas no que a testemuña cultural, pois como afirma o seu mestre de canto e pandeireta, Felipe Rea «Xeve sempre foi terra de cantareras y gaiteiros».

Hoxe, Conchi, que xa é avoa, leva á súa neta Carolina a cantar moitas veces. «Pégalle ben», di con orgullo dela, «ogallá continúe co legado». No seu caso, canta coas mulleres da parroquia porque sente que agora ten a liberdade para aprender e facer co seu tempo o que lle gusta. «Os homes o teñen máis doado sempre, eles con ir ao xa teñen», di. E recoñece que a decisión da Real Academia de recoñecer as cantareiras «alégrame moito porque é un recoñecemento á tradición e fai falta darlle un pulo para que non se esqueza a nosa cultura».

Minutos antes de iniciar o ensaio de onte lembra anécdotas xunto coa súa compañeira Aurita, a máis veterana deste grupo de 18 mulleres cos seus 81 anos. Aurita lémbrase das mulleres que coidaban das vacas mentres cantaban. «Era a forma de sobrelevar o esforzo, naquel tempo a vida era moi dura e elas facían as cousas con alegría», di Conchi.

Aurita é, ademáis, «un pozo de sabiduría», segundo seu profesor, o músico e investigador Felipe Rea. «Eu aprendo moito delas porque son maiores e coñecen ben a tradición oral. Anímoas e elas cóntanme historias de cando eran pequenas e intentamos recuperar os cantos». Rea tamén subliña que a decisión da Real Academia Galega é moi valiosa para todos. «Elas son todo, porque un pobo sen identidade non é un pobo. E neste caso é un tributo colectivo. A Real Academia puso nome ás primeiras cantereiras e pandereteiras, pero o recoñecemento engloba a todo o rural. Ese rural que hoxe está despoboado e, pola contra, unha vez máis nos mostra que é a identidade de todos e que perdurará no tempo. É un premio global».

A Real Academia recolle esta poesía oral personificada en Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda. Eva Castiñeira Santos, de Muxía. E Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas catro das Pandeireteiras de Mens (Malpica). «Coa elección de 2025 quérese recoñecer a importancia da poesía popular oral, que acompaña á nosa sociedade dende sempre», sostén a Academia. «As mulleres foron figuras centrais na creación, preservación e transmisión da cultura: tense dito que as pandeireteiras son símbolo de resistencia, apoderamento e sororidade. Cantadoras, tocadoras e bailadoras fortalecían os vencellos comunitarios no ocio colectivo, inconscientes, probablemente, da súa forza emocional e política», recoñece a musicóloga, Beatriz Busto.