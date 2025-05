«El mundo del marketing es un mundo de tendencias»

—¿Cómo surgió la idea de celebrar este congreso?

Este año llegará a su séptima edición y nació básicamente porque comprobamos que no había ningún evento en Galicia ni en el noroeste que abordase el marketing como contenido central. Las personas que nos dedicábamos a este sector viajábamos habitualmente a Madrid, a Barcelona para asistir a este tipo de eventos. En ese momento entré en el Clúster da Comunicación de Galicia y pensaba que podría haber hueco para un evento de estas características, para trabajar en favor del valor de la comunicación, del marketing, de la creatividad, para hablar de tendencias. El nombre de Flúor viene un poco de los iluminadores, de marcar tendencias y seleccionar a los que destacan.

—El primer año ya tuvo una gran acogida por parte de los profesionales del sector.

Si, se demostró que sí que había ese hueco y desde el primer momento funcionó muy bien. Es verdad que este congreso está organizado por el Clúster da Comunicación de Galicia y tenemos un abanico de más de 240 socios entre empresas, entidades, y personas que forman parte de la organización. Y eso hace que un congreso como éste pensado para estos profesionales fuese bien recibido.

—El Clúster agrupa a decenas de empresas de la comunicación…

Agrupa no solo empresas asociadas directamente, sino también a instituciones. Dentro de él están Creatividade Galega, la asociación de empresas de publicidad, que tiene como unas 70 socios aproximadamente. También Markea, que son los directores de marketing, en este caso es como un club, son los directores de Estrella Galicia, de Cabreiroá etc, de empresas importantes. Y también están por supuesto las agencias de marketing digital, los directores de comunicación de empresas. Asimismo, está la impresión y edición, ya que de hecho el clúster nace desde el Clúster de la edición y del libro, del producto gráfico gallego. De ese origen fue derivando hacia un sector mucho más amplio y ya tenemos toda la cadena de valor del sector. Este tipo de eventos funcionan también porque ves clientes, a tus proveedores, a tus colegas de profesión y se genera muy buenas sinergias, no solo para formarse en tendencias, en lo que tiene que ver con tu área profesional, sino también para hacer negocios y conocer qué están haciendo otros y cuales son las últimas tendencias en marketing y comunicación. No hacemos un eje temático del congreso, siempre los dos ejes son creatividad y marketing.

Si no hablas de IA no estás a la última, es la principal revolución. Pero hay muchas otras, por ejemplo la televisión conectada o hacer publicidad segmentada por geolocalización

—¿Cuáles son hoy las tendencias en marketing y comunicación?

Ya el año pasado sucedió así: si no hablas de IA no estás a la última, es la principal revolución. Pero hay muchas otras, por ejemplo la televisión conectada o hacer publicidad segmentada por geolocalización. También cómo está trabajando la creatividad, qué viene desde el punto de vista de las grandes agencias de publicidad, cómo están trabajando para los nuevos formatos, los canales digitales, las redes sociales. Ese tipo de tendencias en las plataformas avanzan muy rápido y el mundo del marketing es un mundo de tendencias, de hecho si hablamos de tendencias que eran novedad hace cuatro, o cinco años, vemos que muchas de ellas hoy ni las nombramos. Con todo, en hoy en día la inteligencia artificial es quizás la principal en prácticamente cualquier agencia y estudio de marketing, si no estás trabajando con ella, prácticamente ya estarías obsoleto.

—¿Cuáles cree que pueden ser los temas de mayor interés para los para los congresistas?

Destaco fundamentalmente un tipo de conferencias, talleres y y mesas redondas. El evento dura día y medio porque lo que buscamos es que cada uno de los asistentes individuales, empresas y agencias que pueden ser diferentes de perfiles conozcan no solo el sector en Galicia, sino lo que están haciendo otras personas fuera. Para ello tendremos por ejemplo como ponentes a Laureano Turieno, presidente de la Asociación Española del Retail, un ponente muy conocido a nivel internacional, que nos va a hablar del retail. También van a estar Xisela López, que es la directora creativa de Sra Rusmore, elegida en este 2025 una de las personas más creativas en el mundo de los negocios por la revista Forbes; y María Canle, directora de marketing de elPulpo, una empresa en auge en el mundo deportivo y que colabora por ejemplo con la selección española. El contenido será muy diverso, con conferencias sobre e-commerce, y casos que llamamos case studies flash de marketing gallego, ponentes que van a contarnos hm qué cosas están funcionando bien en sus empresas. Será un programa muy rico, incluso este año con charlas que no son específicamente de marketing y creatividad, pensamos que será una oferta muy potente y diversa para interesar a cualquier profesional que ejerce en el sector.