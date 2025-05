Vilaboa homenaxea a Felicia de Fofe, cantareira de Paredes

O Concello de Vilaboa entra de cheo na Semana das Letras cunha programación diaria orientada ao público infantil da man da Rede de Bibiliotecas de Galicia e dentro do programa local Reactiva Vilaboa que busca a dinamización cultural do municipio. Todas as actividades, excepto a que se desenvolverá no colexio Plurilingüe Riomaior, teñen lugar na Casa de Cultura de Riomaior e son totalmente gratuitas.

A Semana das Letras, adicada este ano á poesía popular oral, concluirá o sábado día 17 cunha tarde na que «Vilaboa cántalle ás Letras»; unha homenaxe á cantareira que residiu en Paredes durante moitos anos da súa vida , Felicia de Fofe, coordinada polo músico pontevedrés Marcelo de Bode.

A tarde comezará ás 18.30 horas na Casa de Cultura de Riomaior cunha charla sobre Felicia Insuela, mestra cantareira, a cargo de Guillerme Ignacio Costas quen recordará a unha das grandes voces e transmisora oral dos romances e cantigas populares no rural galego. Felicia de Fofe faleceu no 2016 aos 86 anos de idade sendo unha colaboradora habitual do programa Luar e Alalá da TVGno que popularizou o seu xeito. Colaborou na fundación da Asociación Cultural de Paredes.

A tarde continuará ás 19.15 comezará unha actividade da man de Polo Correo do Vento e que leva por tútulo “Cantareiras, a poesía popular nas Letras Galegas”. A sesión está basada no libro do que son autores e que foi editado por Lela Edicións. Contarán de xeito ameno as biografías das cantareiras homenaxeadas, farán un mural relacionado, cantarán pezas das propias homenaxeadas e para rematar cada asistente debuxará unha caricatura dunha pandereteira.

A tarde do Día das Letras Galegas rematará cun concerto das Pandereiteiras de Arcade (Tudutén), ás 20 horas.