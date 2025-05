«Lingua de éxito», ciclo de palestras con profesionales comprometidos co idioma

O Ateneo Pontevedra eo Concello abren hoxe o ciclo de palestras «O galego, lingua de éxito» os días 13, 20 e 27 de maio dentro do marco de ‘Maio, mes da lingua’. Foi presentado onte polo edi de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez, e o presidente do Ateneo, Xaime Toxo.

«Temos claro que o galego está en situación de emerxencia lingüística, que todos os apoios, axudas e compromiso das Administracións son precisos para que a lingua recupere a situción que debera ter, con especial incidencia na mocidade. Cando nos chegou esta proposta do Ateneo para facer este ciclo non tivemos dúbida que esta é a maneira de abordar o problema», dixo Gómez, que engadiu que «o galego tamén ten experiencias de éxito, atopamos en galego experiencias exitosas que consiguen chegar a públicos moi amplos e que demostran que na nosa lingua podemos conquistar o mundo enteiro. Diso é do que queremos falar, de como é posíbel utilizando o galego, conseguir produtos de absoluto éxito en moi variados sectores».

Toxo lembro que «hai zonas nas que o galego mantense vivo e moi vivo, zonas en Galicia onde están apostando por seguir creando, traballando e innovando en galego, por que teñe unha transmisión xeracional e sabemos tamén que hai outras zonas, fundamentalmente os ámbitos urbanos, onde o galego semella en situación dun risco de urxencia crónico. Con este ciclo queremos enfocar en cales son os puntos fortes do galego hoxe en día. Hai puntos fortes que xa existen e para iso queriamos contar con persoas que son representativas dentro dos seus ámbitos profesionais.

A programación deste ciclo é a seguinte: hoxe martes celebrarase a palestra O galego na ciencia e na industria, onde contarase coa presenza do director da revista GCiencia Pablo López, e mais co CEO do grupo Rodiñas, Daniel Hermosilla: o martes 20 de maio, na palestra O galego no cine e na banda deseñada, participarán a guionista e directora de cine Jaione Camborda, e mais o historietista e ilustrador Kiko da Silva; e como peche, o martes 27 de maio, a palestra O galego nas industrias musicais reunirá ao artista, cantareiro e bailador Mondra e mais á cantante e productora musical Uxía Senlle. Todas serán ás 19.00 horas na Casa das Campás, e coma sempre, a entrada é libre.