Inmobilizado un autobús escolar en Pontevedra sin la ITV pasada

Agentes de la Policía Local de Pontevedra que operaban en la Avenida de Montecelo inmobilizaron el pasado 9 de mayo un autobús que les constaba en la base de datos de tráfico con la ITV negativa, tal y como informaron ayer fuentes del Concello. Además, por su parte, la Xunta de Galicia aseguró que abrirá expediente sancionador a la empresa propietaria del vehículo por no contar con la inspección en regla y tener los extintores caducados.

El vehículo estaba realizando el servicio de transporte escolar al colegio CEIP Villaverde, con 36 menores en su interior con edades comprendidas entre 3 y 12 años. Una vez que el alumnado bajó del autobús para dirigirse al centro, los policías procedieron a la inspección del vehículo, comprobando que el informe de la inspección técnica de vehículos emitido el 7 de mayo del 2025 indicaba que este quedaba inhabilitado para circular por las vías públicas y que su traslado debía realizarse por medios ajenos al mismo.

Además, en el informe aparecían señalados distintos defectos, entre los que se incluían una infracción leve, ocho graves y una muy grave.

La Policía Local también halló otras deficiencias durante su labor de inspección, después de encontrar que los extintores estaban caducados desde marzo del 2024. A ello, los agentes sumaron que el conductor no presentaba la autorización de transporte de uso especial-escolar C —consultada la base de datos de la Xunta de Galicia sí figuraba, pero es obligatorio portarla— y no poseer el seguro obligatorio de viajeros en vigor.

Teniendo en cuenta las dificultades de la inmobilización y posterior retirada de un vehículo de estas características, se procedió a realizar un acompañamiento del autocar junto con los agentes en su coche policial para posteriormente quedar inmovilizado mediante acta. A continuación, se informó a los responsables de que el traslado del autocar al centro de inspección técnica deberá realizarse por medios ajenos. Así, las denuncias realizadas por los agentes fueron las siguientes: conducción de un vehículo con ITV negativa, extintores caducados, no portar la autorización de transporte escolar ni el seguro obligatorio de viajeros.

Recuerda la Xunta que tanto circular sin ITV como con los extintores caducados conlleva penas de entre 5.000 y 10.000 euros.