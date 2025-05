Entrega do I Premio Jaime Olmedo Limeses

Antela Editorial e Avigal entregarán o vindeiro 17 de maio, Día das Letras Galegas, ás 12 horas o I Premio Jaime Olmedo Limeses de novela Infantil e de Relato no Edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra. Durante a entrega do galardón, dotado con 3.000 euros, presentaráse oficialmente a novela «Pernascochas», de Ramón D. Veiga.