Los chaparrones acaban con las ventas

«Una borrasca en el norte de Galicia continuará enviando líneas de inestabilidad con fuertes precipitaciones, especialmente en el interior de la provincia de Pontevedra». Este era el mensaje de MeteoGalicia que auguraba una jornada cargada de inestabilidad y que establecía el nivel de alerta amarillo por lluvias entre las 06.00 y las 18.00 horas. Un aviso que se está convirtiendo en un mensaje repetitivo a lo largo de la primavera. Solo en lo que llevamos de abril y mes de mayo han caído casi 300 litros de agua por metro cuadrado. Concretamente los datos muestran un mes de abril lluvioso con un volumen de agua de 205 litros por metro cuadrado. Y, si bien es cierto en el que caso de abril y consultando los históricos de los últimos 30 años de MeteoGalicia es lo habitual, siendo el único mes con un porcentaje de probabilidades de lluvia en un día cualquiera del 50%. Mayo es tradicionalmente un mes más «seco» y cálido.

Sin embargo, de continuar la senda marcada por estas dos semanas del mes, el corriente apunta a ser uno de los mayos más lluviosos de los últimos años. Solo en estos trece días ha caído un total de 80 litros de agua por metro cuadrado.

Una lluvia nada halagüeña para el campo, especialmente para las viñas, y que tienen su repercusión también en actividades tan dispares a la agricultura como el movimiento del comercio local. La ciudad cuenta con focos comerciales donde la actividad diaria es intensa. Pero si algo se dejaba notar en esas calles y plazas era la falta de actividad general. Por no haber, no había ni ruido en el ambiente, marcado por la luz gris, ralentizaba a la gente (menos de la habitual antes de comer) que circulaba por la calle.

El escaso tránsito de peatones se extendía también a primera hora de la tarde. Y encontraba su reflejo a lo largo de la jornada en las tiendas y comercios de estas zonas, donde la afluencia de clientela era más «light» que cualquier otro lunes.

«A nadie le apetece probarse bañadores cuando hace este tiempo», decían unas chicas al lado de HyM. Algo similar a lo que comentaban en otras grandes firmas con ropa de baño y prendas de temporada que ayer estaban totalmente descontextualizadas. Capazos de paja, sombreros para la playa, sandalias y toallas, hacían de los escaparates una película vista a través del cristal que nada tenía que ver con la realidad. Y dentro las tiendas lucían tétricas. Día ideal para quien desea ir de compras como si las tiendas cerraran para su disfrute y que, sin embargo, la sensación de frío húmedo y el hecho de ir cargados con chasqueros y paraguas abocada al fracaso la idea. No fueron pocas las pequeñas tiendas donde las dependientas reconocían que «días así no se hace caja», que «habrá que recuperar el día en cuanto llegue el calor» o «no compensa abrir un día como hoy».

En medio de la «jornada de ventas perdida», un recuncho permanecía a flote. Se trata de Mission, icono por antonomasia del verano, por sus tablas de surf y neoprenos, al igual que sus skates. «Nosotros tenemos una venta regular. Que llueva no nos afecta», cuenta Miguel. Dice que no es lo mismo quien busca una camiseta, pero «en todo lo que es material técnico se vende todo el año. El que practica este deporte o le interesa no tiene fecha. Además, vendemos por toda España y eso ayuda». Pero sí hay dos picos de venta, «Navidad y el verano, que es cuando viene gente de fuera».