«El ajedrez te hace pensar, por eso Irán lo prohíbe»

Su gente le dice a este campeón que siga trabajando, pero él asegura que «más que resultados», busca «jugar lo mejor posible». Explica que «el ajedrez es muy difícil porque es una lucha interna durante cuatro o cinco horas en silencio». Y también que «es muy ingrato a veces, con una mala jugada se puede ir al traste todo el trabajo, pero es humano». Y afirma que no hay ningún truco para mantener la concentración «si algo te gusta», pero sí hay que «hay que luchar y hacer borrón» si se pierde o «controlar la euforia» si se gana. Justo lo que acaba de conseguir él en el Torneo Internacional de Ajedrez para Ciegos de Eslovenia. Al que seguirá Serbia, que será su primera Olimpiada por equipos, algo que le ilusiona.

El ajedrez requiere una estrategia visual en el tablero, ¿hace magia?

El buen ajedrecista tiene el tablero memorizado en la cabeza que es donde realmente representamos nuestras jugadas. Además es un deporte de los más inclusivos que existen, está adaptado con tableros y relojes especiales...

¿Cómo empezó a jugar?

Tendría unos 13 años y fue en el colegio. Ya en mi casa jugaba mi madre (Carmen Lago) que siendo invidente llegó a ser campeona de España de la Once. Con 18 fui a clases con la persona a la que le debo todo lo que ha enseñado, Daniel Rivera, el maestro internacional uruguayo. Con él estuve como alumno primero, como compañero cuando fui monitor y ahora somos íntimos amigos. Me abrió el mundo de las competiciones. Me siento muy agradecido porque este juego, que me apasiona, me ha dado muchísimas cosas como conocer a gente y socializar. Conocer lugares y tener experiencias que me han marcado.

¿Qué torneo le cambió?

El de 2023 que fue la primera vez que gané el Campeonato de España de la Once. Es un punto de inflexión junto con 2024 (renueva el título de Campeón de España). Pocos jugadores a lo largo de la historia lo han conseguido dos veces seguidas. Para poder ir a estas competiciones el apoyo de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) es muy importante.

¿Se puede vivir del ajedrez?

Hoy en día es complicado. Los grandes jugadores sí que viven de ello, pero hay otras ramas del ajedrez, no como jugador profesional que es un campo muy restringido, pero sí en escuelas.

¿Cómo desarrolla nuestro cerebro jugar al ajedrez?

El juego en sí, no la competición, ayuda al cálculo, la visión espacial, la toma de decisiones que es muy importante tanto para los niños como los adultos. Es fundamental porque en una partida lo haces constantemente en cada jugada, 60 o 70 veces en una partida. Incluso se ha asociado en terapias en la cárcel o rehabilitación de drogodependencia por eso. Y aunque siempre se asocie a las matemáticas, ayuda a la comprensión lectora y fomenta la creatividad.

Este deporte fue un símbolo de poder en la Guerra Fría, ¿cómo está ahora el tablero global?

Ha cambiado totalmente. Desde que apareció Bobby Fischer en los 60 los grandes jugadores están en lugares como Noruega, con Magnus Carlsen. China o India. También hay países donde se prohibió como en Irán, Afganistán… el ajedrez, que tiene más de 15 siglos, te hace pensar y donde hay dictaduras no quieren el pueblo piense».