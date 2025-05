Un obradoiro no Museo polas Letras Galegas

O Museo celebra o Día das Letras Galegas cun obradoiro e concerto didáctico arredor da tradición oral feminina, conducido por Branca Villares. Será o venres 16 de maio ás 19.00 no Edificio Castelao e está dirixido a persoas de todas as idades, sen necesidade de reserva previa. Villares , bióloga de formación, forma parte do colectivo Eudemónicas.