Se dispara en la ciudad la pérdida de puntos del carné: 4.700 en un año, el 32% por usar el móvil

Más sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, por utilizar el móvil al volante o por no llevar puesto el cinturón de seguridad u otros sistemas de retención. Los pontevedreses muestran un comportamiento cada vez peor en la conducción. Al menos así se desprende del reciente informe de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre infracciones al volante en la ciudad. Y este aumento de los malos comportamientos lleva aparejado un importante crecimiento de la retirada de puntos a los conductores del municipio.

Este informe, publicado este mes pero referido a 2023, señala que ese año se impusieron 917 multas en el municipio que implicaron la detracción de puntos en el carné, un total de 4.704. Son 1.375 más que en el ejercicio anterior (cuando se retiraron 3.329 en 677 sanciones), lo que supone una espectacular subida del 41%. Y significa el doble de lo ocurrido en 2021, cuando se anularon 2.066 marcas.

El uso del teléfono móvil al volante es la principal causa de estas medidas en el carné de conducir, ya que por esta causa se retiraron 1.482 puntos, medio millar más que en el ejercicio anterior. Supone casi el 32% de todos los anulados en 2023, pero se sitúa muy de cerca la conducción bajo los efectos de las drogas: 1.476. En estos casos influyen de manera notable los controles preventivos que realizan las policías locales y la Guardia Civil de Tráfico. Como ejemplo, destaca el balance al respecto del primer trimestre de este año en la provincia. Según datos oficiales de la Subdelegación del Gobierno, entre enero y marzo de 2025 hubo 842 alcoholemias positivas (215 menos que en el primer trimestre de 2024), pero 672 positivos por drogas, 151 más, un aumento de casi el 30%.

Los resultados positivos en los test de drogas (una infracción que supone la pérdida de 6 puntos) implicó la detracción de algo más del 31% de todos los retirados en el municipio en 2023, mientras que el alcohol constituye el tercer motivo, con 1.010 marcas detraídas, el 21% del total y 200 más que en el ejercicio anterior. Estas tres causas suponen cerca del 85% de todos los puntos retirados.

Tanto en sanciones como en cantidad de puntos retirados del carné de conducir, en 2023 se alcanzó la cifra más alta de los últimos años. De hecho, en 2017 se notificaron 1.066 sanciones (149 más) pero se retiraron un total de 3.902 puntos, ochocientos menos que en el último informe.

La cuarta infracción del balance es la de circular sin casco, sin cinturón de seguridad o sin utilizar sistemas de retención infantil (SRI). Por esta razón se retiraron en 2023 un total de 340 puntos, muy por encima de los 276 del ejercicio anterior.

Saltarse un semáforo en rojo conllevó la pérdida de 88 puntos (24 más que el ejercicio anterior). El apartado de «otras sanciones» suma 290 puntos, sin especificar el tipo de infracción cometida.

El exceso de velocidad estuvo detrás de la retirada de tan solo 18 puntos, única infracción en la que se registra una cierta rebaja, ya que en 2022 habían sido 26.

Otros municipios

La información municipal divulgada por la Dirección General de Tráfico cuenta con datos de otros concellos de la comarca y en todos ellos, salvo Caldas, también hay un aumento muy importante de las multas más graves. Después de Pontevedra, es Poio el municipio con más sanciones que acarrean pérdida de puntos en 2023: 184, si bien es Marín el más afectado en detracciones absolutas, con 827 marcas menos para sus conductores.

En el caso de Poio, se retiraron 806 puntos, trescientos más que en el ejercicio anterior. De ellos, 234 corresponden al uso del móvil y 108 por no utilizar sistemas de seguridad, desde casco a cinturón. El apartado de «otros» suma 252 puntos retirados y por alcohol fueron 38, más 72 por conducir bajo los efectos de las drogas. Fueron únicamente ocho por exceso de velocidad y 84 por no respetar los semáforos.

En Marín, con 827 puntos retirados, se disparó este fenómeno un 55%, ya que el año anterior habían sido 534. En el último balance de la DGT aparecen 163 multas (36 más que doce meses antes), y sobre todo fueron los drogas (330 puntos), por delante del móvil (165) o el alcohol (140).

En Sanxenxo se impusieron 177 sanciones que supusieron la retirada de 782 marcas en el carné, 380 de ellos por no utilizar el casco o el cinturón, y 184 por exceso de alcohol. En cambio, no hubo casos de drogas, pero sí 156 puntos detraídos por el móvil al volante.

Por su parte, Caldas es el único municipio donde caen las infracciones, con 39 multas (diez menos que en el ejercicio anterior) y 156 puntos retirados, frente a los 219 de 2022. El alcohol supone la inmensa mayoría, con 102 puntos. No hubo retiradas por velocidad, drogas, móvil o no utilizar las medidas de seguridad.

Tráfico identifica más de 3.800 vehículos sin ITV

Circular sin la ITV (inspección técnica de vehículos) en regla incrementa significativamente el riesgo de sufrir o causar accidentes, ya que el automóvil podría tener defectos mecánicos o de seguridad no detectados. Esto pone en claro peligro tanto al conductor como al resto de usuarios de la vía. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, relativos al año 2024, detectó más de 3.800 automóviles en la ciudad del Lérez sin este examen superado a tiempo, un 6,4% sobre el total del parque del municipio, compuesto por 59.600 unidades. La entidad estatal excluye a los vehículos clásicos —considera a los de menos de 25 años de antigüedad— para que el análisis se centre solo en los relativamente recientes, es decir, los que sí deberían tener la inspección al día y que se usan normalmente en el tráfico diario, por lo que la cifra real de infractores es todavía más alta.La Dirección General de Tráfico concreta que, de los 3-801 vehículos sin la ITV actualizada, 1.006 fueron motocicletas; 1.694, turismos; y 1.101, el resto.Las causas que llevan a los conductores a no acudir en el tiempo debido a una estación de ITV son variadas: desde el coste económico de la revisión y posibles reparaciones hasta el olvido o la creencia de que, si el coche se usa poco, no es prioritario pasarla. Entre las excusas, no puede mencionarse la falta de disponibilidad de citas.La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) recuerda que, «más allá del riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial, circular con un vehículo sin la inspección técnica al día puede conllevar la imposición de una multa de 200 o 500 euros, dependiendo del caso».