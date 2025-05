El Concello de Portas ofrece precios reducidos a los vecinos para PortAmérica

El Concello activa un año más el programa «Portas Xove», que permitirá a las personas empadronadas en el municipio con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años, asistir a los tres días del Festival PortAmérica por un precio simbólico de 20 euros, más los gastos de gestión correspondientes.

Como novedad este año, gracias a las gestiones del alcalde Ricardo Martínez con la organización del evento, también las personas mayores de 30 años empadronadas en Portas podrán adquirir su abono por 50 euros, más los gastos de gestión correspondientes.

Para beneficiarse de estas tarifas especiales será necesario solicitar un código personalizado en las oficinas del Concello, presentando el DNI, y emplearlo en la plataforma oficial de venta de entradas del festival. Las entradas serán nominativas e intransferibles, con el fin de garantizar una distribución equitativa y evitar usos indebidos.

El Festival PortAmérica 2025 se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio en la Azucreira de Portas con un cartel musical en el que destacan artistas como Emilia, Melendi, Love of Lesbian, Mikel Izal, Viva Suecia, Duncan Dhu, Iván Ferreiro, Sidonie, La La Love You, No Te Va Gustar, entre otros. Además de la programación musical, el festival contará con una nueva edición del ShowRocking gastronómico.