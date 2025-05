Tres de cada diez pontevedreses disponen de título universitario y solo el 5% está en el paro

En una ciudad con más cuatro mil alumnos en el campus y otros tantos en la Universidad a Distancia, cerca de 21.500 pontevedreses de más de 15 años cuentan con un título universitario, de modo que el 30% de los vecinos de la ciudad por encima de esa edad posee una licenciatura, un grado, un máster o un doctorado. En el otro lado de la balanza, apenas 1.700 personas figuran sin estudios, en su mayor parte mayores de 80 años, y siete mil más no han pasada de la educación primaria.

Así consta en el censo de población en materia educativa que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos referidos a 2023. Este informe detalla que apenas mil titulados universitarios figuraban ese año en el paro, el 5% del total. Es el porcentaje más bajo de todos los niveles educativos en la ciudad. Así, aquellos pontevedreses que quedaron anclados en la primera etapa de la ESO, alrededor de 20.000 personas, más de 1.500 son desempleados, el 8%, un porcentaje similar a los que llegaron al Bachillerato, con 15.000 titulados y mil de ellos desempleados, y lo que cursaron Formación Profesional, uso 7.500, con 700 sin trabajo.

En cuanto a los 9.000 vecinos que carecen de estudios o solo dispone de los primarios, apenas 200 están en el paro, pero en este caso se trata en su mayor parte de jubilados (el 45% de ellos) o en «otra situación de inactividad», otro 35%.

De las 21.500 personas con titulación superior en la ciudad, bastante más de la mitad (en concreto el 58%) son mujeres (alrededor de 12.500), que tienen mayor representación en todos los niveles de educación superior excepto en los doctorados universitarios, donde hay una igualdad total: 397 en cada caso. La diferencia entre hombres y mujeres es importante en diplomaturas y licenciaturas universitarias. Hay más de 10.000 mujeres con este nivel de estudios frente a 7.400 hombres. También hay distancia destacada en el caso de los másteres, con 1.700 pontevedresas con este nivel de estudios frente a 1.200 hombres.

Los extranjeros, que suman unos 3.600 mayores de 15 años, suponen el 5% del total de esa franja de población. Y entre ellos sí es mucho más destacado el porcentaje de personas sin estudios o muy básicos. Son cerca de 900, sobre el 25% del total, más de la mitad mujeres, una cifra muy similar a la de los titulados universitarios, que son algo más de 920. En ese caso, el sector femenino domina ya que seis de cada diez extranjeros con estudios superiores son mujeres.

Los pontevedreses están cada vez más formados académicamente. Más de la mitad de los vecinos entre los 25 y los 64 años posee estudios superiores al Bachillerato o de carácter universitario. Es, en concreto, el 51% de la población, el mejor dato de la serie histórica que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su último informe de Indicadores Urbanos, fechado este pasado mes de octubre pero con datos de 2022.

En 2016 eran siete puntos menos, con menos de un 44% de pontevedreses que superaron el Bachillerato, lo que sitúa a la urbe del Lérez en el tercer lugar entre las ciudades gallegas, solo por detrás de Santiago (un 60%) y A Coruña, con algo más del 55%. En Lugo se llega al 49%, porcentaje que se roza en Vigo, mientras que Ferrol se queda en el 46% y Ourense cae por debajo de esa barrera.

El informe del INE incluye un apartado relativo a los niños menores de cuatro años que acuden a una guardería o a una escuela infantil. Hasta esa edad la educación no es obligatoria, por lo que es una potestad de los padres.

Al margen de favorecer la socialización de los niños, la guardería también es una forma de conciliar la vida laboral de los padres. Así, casi ocho de cada diez menores de cuatro años (en concreto el 77,4%) acuden a una guardería. Es uno de los porcentajes más bajos de las ciudades gallegas, ya que en Santiago se roza el 87% y en Ourense se llega al 83. Ferrol ronda el 81% y A Coruña supera ligeramente a Pontevedra, ciudad que solo está por delante de Vigo y Lugo, que rozan el 74% en cada caso.

Al margen de los estudios universitarios, que llegan al 30% de la población de más de 15 años, la primera etapa de la Educación Secundaria o similar es el nivel de estudios más completado por los pontevedreses, una cuarta parte, con más de 19.000 vecinos, seguida por la segunda etapa de Educación Secundaria, completada por quince mil vecinos, el 21% y por la FP o similar, con 7.500 personas, el 11% del total.

De los estudios considerados superiores, los grados universitarios de hasta 240 créditos, diplomaturas universitarias y equivalentes son los que más pontevedreses han completado, un total de 9.200. Le siguen los grados universitarios de más de 240 créditos, licenciaturas y equivalentes, con 8.700 personas que han completado este nivel en la ciudad. Ya son bastantes menos los que han completado másteres, especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia y similares, en concreto 2.900.

La vocación, la familia y el salario marcan la elección de los estudios

Son muchos los factores que influyen en la elección de sus estudios superiores por parte de los jóvenes, pero hay algo que no ha cambiado con el paso del tiempo: la vocación, la familia y amigos y el salario siguen pesando mucho.En las actividades de orientación celebradas en la ciudad se extrae la conclusión general de que «hay personas muy maduras que tienen muy clara su vocación, luego hay otras que no lo tienen tan claro y que se dejan llevar por razones familiares o de amistad». «Muchas preguntan por el trabajo que desempeñarán en un futuro, y también, hay quien piensa en ganar mucho dinero trabajando poco”. Por su parte, «en segundo de Bachillerato la mayoría, más de un 90%, lo tiene claro». «Pero si empezamos a bajar a primero de Bachillerato, el porcentaje disminuye, y no digamos en cuarto de la ESO, donde la adolescencia está en plena ebullición y los intereses académicos y profesionales a veces no están entre sus principales prioridades», reconoce.Los grados de la rama de ciencias de la salud no necesitan mucha promoción, porque suelen ser, los más demandados. Sin embargo, las artes y humanidades ya no son tan solicitadas a la hora de realizar la preinscripción, e incluso dentro de las ingenierías, al haber tantas, hay mucho desconocimiento e incluso, ideas preconcebidas que son erróneas y que es necesario desterrar.