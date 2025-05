«Colón es una figura de la historia de Galicia, una más que nos fue robada»

—Ha abordado en distintas obras la figura de Colón ¿qué representa ser pregonero de esta fiesta?

Es un gran orgullo, un reconocimiento a esa labor silenciosa que hacemos los escritores y que nunca sabemos el alcance que va a tener. Y muestra de que algún alcance tiene esa labor es que contaron conmigo para para llevar a cabo este pregón en una festividad tan importante y tan señalada.

—¿Considera viable la teoría de que Colón nació en Galicia?

Sí, evidentemente. Colón es una figura muy particular en la historia porque siendo tan conocido, realmente la ciencia aún no ha desvelado quién era en realidad, es una situación muy particular. Entre las diversas posibilidades o hipótesis sobre origen de este personaje, sin duda la más sólida es la que ubica su nacimiento en el entorno de Pontevedra. Esta teoría acumula cientos de indicios a su favor, mientras que el resto de hipótesis están completamente cogidas con alfileres en muchos casos. Sin duda a día de hoy, y no porque lo diga yo sino porque lo dice cualquier investigador mínimamente serio, mínimamente, la teoría gallega es con muchísima diferencia, la más sólida de todas las que las que tratan de desvelar el origen del marino.

—¿Qué aborda en el pregón?

Me centro en lo que yo he trabajado hasta ahora, en que efectivamente esa identidad de Colón la tenemos que ubicar en Galicia, si o sí, además muy cerca de Combarro. El discurso se centra en eso y en concreto en la situación un tanto estrafalaria que vivimos este año, cuando tuvimos que ver como en la televisión pública se emitía un mal llamado documental que pretendía abordar el tema en estilo científico, y que no fue tal ni mucho menos. Fue un desastre absoluto, con unas conclusiones absolutamente impresentables. Fueron unos tiempos un tanto difíciles para todos los que llevamos años rabajando en este sentido. La falta de seriedad y de ética de un supuesto científico convirtió lo que tenía que ser un estudio serio y riguroso en una especie de reality show bastante lamentable.

Cada vez son más los estudios científicos que se abordan, cada vez son más las personas convencidas que conocen la teoría gallega y que ven la gran solidez de los indicios y las pruebas

—¿Qué es lo que más le interesa de la fiesta?

Esa reivindicación precisamente. Colón es una figura de la historia de Galicia, una más que nos que nos fue robada, por diferentes circunstancias. Me interesa la reivindicación que hace esta fiesta en un tono maravillosamente lúdico y festivo es para lanzarle un mensaje al mundo de que Colón era de aquí. Eso es lo que más me gusta de esta fiesta, me parece maravilloso que a pesar del agravio que supuso para nuestra historia que nos robasen una figura de ese calibre, pues lo reivindiquemos haciendo una fiesta.

—¿Hacen falta más actividades formativas o divulgativas de la teoría?

Sí, evidentemente. Es difícil encontrar un soporte institucional, porque es cierto que es una teoría muy muy sólida, pero no ha recibido el respaldo científico definitivo, el respaldo de la ciencia histórica. Entiendo que el momento es complicado, pero quiero quedarme con el aspecto positivo de esta cuestión, que cada vez son más los estudios científicos que se abordan, cada vez son más las personas convencidas que conocen la teoría y que ven la gran solidez de los indicios y las pruebas. Ojalá tuviese más apoyo de todas las instituciones, pero, desde luego, es una marea imparable.