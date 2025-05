Poio homenajea a su gran navegante

Calles engalanadas y mucho ambiente y espíritu medieval en Poio para rendir su particular homenaje a Cristóbal Colón, con dos jornadas en las que se defiende el origen gallego del navegante y se disfruta de la vertiente más lúdica recreando las fiestas de aquellos tiempos.

Público que asistió a la arribada. | G. Santos

Aunque el mercado artesanal en la Praza da Chousa comenzó a media tarde, el ambiente festivo no alcanzó su punto culminante hasta las 20.00 horas, con la llegada de la Nao Santa María con Colón y su tripulación, acompañados de músicos y mucha animación. La lluvia ofreció una tregua festiva.

Animación en las calles. | G. Santos

A continuación, el escritor Rodrigo Costoya Santos, autor de la novela ‘Portosanto’, fue el encargado de dar lectura al pregón, para dar paso a los bailes medievales de la asociación Leucoíña, una de las agrupaciones organizadoras del Día de Colón, junto con Combrus, Vides Novas y el Concello de Poio.

En el marco de la fiesta, el alcalde de la localidad, Ángel Moldes, subrayó que eventos de estas características suponen un retorno social, cultural y económico clave, ya que «involucra a toda el vecindario, a colectivos y negocios, todos forman parte del Día de Colón, que contribuyen a hacer que esta sea una fiesta de lo más especial».

El broche al Día de Colón, hoy, con más de diez horas de actividades

Después de vivir ayer la llegada de la Nao Santa María a Combarro, el Día de Colón vuelve a la carga en Poio con una agenda repleta de actividades desde las 11.00 horas en la Praza do Portosanto (A Chousa), donde empezará el mercado artesanal con talleres de oficios y clases de esgrima medieval y tiro con arco.A las 11.30 horas da comienzo la Festa dos Meniños en la Praza do Almirante (Praza do Alcalde) y, a partir del mediodía, decenas de artistas de las diferentes agrupaciones amenizarán la fiesta con música y trucos por las calles.Acto seguido hay exhibiciones de esgrima histórica, cetrería, carreras de barriles y sacos y justa medieval, a las 18.30 horas en la Praza do Portosanto. Serán Os Mendigos, a las 20.00 horas en la Praza San Salvador (San Roque) y Lume, con su espectáculo medieval a las 21.00 horas, los que cierren la fiesta.