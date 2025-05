Detenidos por introducir droga en Marín usaban scooters submarinos

Los propulsores submarinos que posibilitan a los buzos extraer a bajo coste y con rapidez la droga adosada en el casco sumergido de los barcos portacontenedores son una de las nuevas herramientas de los narcos que ha visibilizado la reciente desarticulación de una organización dedicada al tráfico de cocaína. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, encabezó ayer una comparecencia en la que también tomaron parte Emilio Rodríguez Ramos, jefe del Greco Galicia, y Iago Pascual, al frente de la sección viguesa de la Udyco, alrededor de este operativo que ha posibilitado la detención en distintos puntos de la provincia de 8 españoles, uno de ellos albanés nacionalizado, vinculados a intervenciones en los puertos de Marín y Vigo.

Los motores acuáticos permiten a los buzos moverse de manera eficiente y muy rápida bajo el agua. También conocidos como scooters submarinos, facilitan cubrir más distancia con menos esfuerzo y los presentados ayer fueron incautados en el operativo realizado en Marín, en donde se localizaron 120 kilos de cocaína en el portacontenedores ruso «Crown Garnet», que atracó en el puerto en la madrugada del 21 de febrero.

Los «seascooter» no se llegaron a utilizar porque la Policía intervino la droga antes, «pero estaban en disposición y en aquella noche estaban preparados» para la extracción de la droga esa misma noche, indican los responsables de la investigación.

En los últimos años los agentes especializados en crimen organizado detectan que «hay un aumento importante de esta forma de importar droga a Europa», mediante fardos adosados. El objetivo: la optimización de recursos y maximización de beneficios. «Las organizaciones criminales controlan mucho sus gastos e inversiones» y mediante este modus operandi «no necesitan un barco concreto», explican.

Los siete que ayer pasaron a disposición judicial han quedado en libertad, tres de ellos con comparecencias mensuales, en una causa por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, este último delito solo para algunos de los investigados

Los propulsores se utilizan, señalan las mismas fuentes, «para la aproximación al barco y sobre todo y fundamentalmente, para la extracción total de la droga en una sola maniobra». En el caso de Marín, «había cuatro fardos, 120 kilos», mientras que en el de Vigo fueron 200 kilogramos.

El objetivo de las organizaciones criminales al utilizar estos vehículos de buceo es realizar una única inmersión y sacar los fardos fuera de la zona de control del puerto. Para ello los bultos cuentan con anillas que se sujetan al scooter submarino y son retirados del barco de una sola vez.

No hay un límite establecido de kilos que pueden movilizarse mediante estos vehículos de propulsión submarina. «Va depender mucho de las características de la estructura del barco, de cómo se atraque, de la propia capacidad de la organización para adquirir la sustancia en origen o también otras variables», entre ellas la potencia del grupo que extrae la droga una vez que ya está puerto español. En todo caso «el uso de motores les permite una gran capacidad. No tenemos datos exactos de cuánto podría remolcar cada uno de los motores, pero lo que está claro es que les da un plus de facilitad» para retirar los fardos.

El subdelegado del Gobierno y los responsables policiales con los scooters submarinos localizados en la operación de Marín. / Gustavo Santos

Por lo que respecta a la operación ligada al portacontenedores ruso, el jefe del Greco Galicia explicó que «partimos de una información internacional» procedente de la agencia estadounidense DEA de que ese barco «podría traer una cantidad de droga no adosada, sino introducida en un habitáculo específico» del buque.

Tras una primera incautación de droga se decidió continuar la investigación. El responsable del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) señaló que la Policía Nacional «tenía información suficiente como para centrar el objetivo sobre quienes estaban en esos momentos dispuestos a la extracción de la droga. Muchas veces por la propia seguridad de la maniobra de la extracción de la droga» hay que retirarla de inmediato «más que nada porque no desaparezca», que no se produzca un accidente el puerto e incluso porque otras organizaciones criminales se hagan con ella.

Una vez identificada «toda la organización que se iba a hacer cargo de esa droga y que teníamos la información suficiente como para ponerla en conocimiento de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra y del Juzgado de Instrucción número dos de Vilagarcía», se detuvo a los implicados.

Siete detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Vilagarcía y la operación continúa abierta, de modo que los portavoces policiales no descartan nuevos apresamientos ni la relación de lo sospechosos con otros cargamentos.

Los siete han quedado en libertad, tres de ellos con comparecencias mensuales, en una causa por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, este último delito «solo para algunos de los investigados», indica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Además de los «seascooter», se intervinieron 150 gramos de cocaína, 70 de heroína y 100 de hachís.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno quiso trasladar esta mañana un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Recordó que la delincuencia «siempre va tecnológicamente por delante» pero el Estado trabaja para disminuir esa brecha, consciente de que la seguridad es «un bien económico y social en cualquier país desarrollado».

Los dispositivos de propulsión submarina suponen «una ventaja competitiva», indicó antes de felicitar que «una vez aprehendido el alijo alguien decidió investigar más» sobre el mecanismo de llegada de la droga a Europa y aproximarse a la frontera tecnológica. El resultado ha sido, resumió «un éxito policial y técnico».