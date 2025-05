«La mascota encantó al público y a los deportistas»

Figuras como Naranjito, Cobi o Curro forman parte del imaginario español desde hace décadas, vinculadas a eventos ya míticos como el Mundial de España 82, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, respectivamente. Imágenes irrepetibles que tienen en Pontevedra su particular rendición, con el pájaro Ravachol, mascota oficial de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón de 2023, que reaparece ahora con varias versiones nuevas –rockero, pulpeiro o peregrino– con motivo del Mundial Multideporte que regresa a la ciudad el mes que viene. Su creador, David Campos, explica el proceso detrás de este colorido papagayo de gran éxito entre público y deportistas, que evoluciona desde su primera aparición en 2017.

¿Cuál fue su inspiración para Ravachol a la hora de enfrentarse al folio en blanco?

Eso fue lo más fácil del mundo, porque cuando te planteas un trabajo de este tipo, la mascota siempre se relaciona con un animal, preferiblemente característico con el lugar del evento. ¿Qué vas a poner aquí? ¿Una gaviota, una trucha? No encajaba. Antón [Prieto, del comité organizador del evento], cuando me llama, me dice que vamos a trabajar con Ravachol y me lo puso en bandeja, porque es algo que lleva días. Se ahorró ahí un montón de tiempo, teniendo el personaje ahí. A partir de ahí, empezamos a trabajar en lo básico, la representación del triatlón, con el loro ciclista, el nadador y el corredor, además del principal que va vestido con su visera. Después, buscamos cosas sociales y empieza a funcionar la cabeza, viendo cosas en la calle. En todos se dio en el clavo.

No estaba muy convencido con continuar con este proyecto que empezó en 2017 y que ya suma varias ediciones y actualizaciones desde el Mundial Multideporte de 2019, el primero que se celebró en la ciudad.

Llega un momento en el que satura un poco. De hecho, me preguntaron en una entrevista en la radio en 2023 si volvería y públicamente dije que estaba saturadísimo. Después, con el relax, pasa el tiempo y cuando me lo pidieron, acepté y, efectivamente, ahí están los loros. La figura fue muy exitosa, pero el proceso es tedioso.

¿Qué es lo que más le costó de llevar a cabo en ese proceso de creación para dar vida al Ravachol?

Para hacer una figura de estas, digitalmente, yo soy muy clásico. Siempre boceto a lápiz y en color. Eso es lo más sencillo. Lo complejo viene después al virtualizar y digitalizar, porque yo con un lápiz, hago un trazo y se dibuja. Con mi ordenador, tengo que poner un punto, sacar un subpunto, tirar de él, hacer la curva perfecta... hacerlo matemáticamente perfecto. Eso es más tedioso, pero el muñeco fue un éxito total, pero hay 16 modelos y eso es tela marinera.

Habla de éxito total del Ravachol nada más presentarlo en sociedad. ¿Cómo considera que recibió la acogida del público a su diseño?

La gente lo vio y me dio la enhorabuena. Sobre todo, me manifestaron que les encanta. Imagino que habrá alguien a quien no le guste, porque tiene que haber de todo, pero el alcalde, en el momento que lo vio, ensalzó al loro como la mejor mascota en todos los juegos que se hicieron y se harán. También recibí felicitaciones de José Hidalgo, presidente de la Federación Española, que me comentó que ya era hora de que las mascotas vuelvan a ser como eran.

La Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón de 2023 tuvo muchísima repercusión internacional, tanto de miles de visitantes de los países participantes como por televisión. Ver en ese escenario una creación suya tiene que ser algo muy especial.

No cabe duda, pero después del reconocimiento, ponemos los pies en la tierra. Durante el evento, los deportistas estaban todos encantados, en el photocall que hubo. La mascota gustó mucho a nivel general, tanto al público como a los deportistas. Todo eso es un ‘boom’ que siempre agrada, pero hay que ser conscientes de que es ese momento. No las tenía todas conmigo, porque para hacer un personaje y ponerlo en varias situaciones, tiene que ser un dibujante más de cómic. Y yo eso no lo veía para mí, pero Antón [Prieto] confiaba mucho en mi trabajo y salió adelante. Yo, contentísimo, porque era una responsabilidad para un evento de semejante categoría.