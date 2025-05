Charla sobre Palestina na Biblioteca de Marín

A Asociación Cultural Almuinha organiza hoxe ás 20,30 horas un acto na Biblioteca Municipal Vidal Pazos de Marín baixo o título ‘Palestina, a traxedia que non cesa». é un «espazo para a denuncia, a análise e a solidariedade internacionalista, no contexto do xenocidio en curso contra o pobo palestino».