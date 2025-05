Maio, mes da lingua que chega a xuño

Maio é o mes da lingua e o Concello de Pontevedra suliña que a súa «aposta polo galego é unha constante os 365 días do ano que ademais cristaliza nestas semanas nun programa intensísimo para promover o uso do galego». En maio, até 25 actividades distintas poderán ser gozadas pola veciñanza. «Falamos dunha programación tan intensa que mesmo se estenderá aos primeiros días de xuño», indicou o edil de Cultura, Demetrio Gómez.

«Colaboramos con moitísimas entidades para facelo posíbel, catorce. O seu traballo permite que o departamento de Normalización Lingüística poida tecer este programa que inclúe actividades de conta contos, memoria, música, animación ou conferencias».

Alén de toda dúbid a, a celebración do Ano Castelao terá un peso singular e evidente neste2025, e co que se tratará de poñer o foco «nesa emerxencia lingüística que estamos a vivir, e é imprescindíbel que todos nos poñamos mans á obra. A intención que tivemos con esta programación foi ensinar e amosar o traballo que se fai desde un departamento de normalización, que se saiba, que se coñeza».

A porgramación arrinca hoxe mesmo ás 17.30e 18.30 horas con ‘Contiños e xogos de Lup» con Soledad Felloza e mañá sábado, ás 11.30 horas chega ‘ Un pobo con historia de seu: O megalitismo», con Polo Correo do Vento, Ab Origine e Marcelo Dobode, na área de lecer Chan da Parafita, no monte da Fracha. O venres 16 de maio ás 19.30 horas será o Concerto das Letras na Praza da Ferrería, que organiza o CMUS Manuel Quiroga, e ás 20.00 horas haberá unha Ruada desde a praza da Peregrina, unha ofrenda floral a Castelao e actuación de Polavila, organizado pola a asociación cultural A Pedreira.

Pola súa parte, o 29 de maio ás 10.30 horas volta o Correlingua desde a Alameda e percorrido por rúas e prazas, e xa en xuño, o día 7, será o acto de entrega dos Premios Mil Primaveras no Pazo da Cultura.

A UVigo recoñecerá a Facultade de Comunicación

A Facultade de Comunicación será neste 2025 a sede do acto institucional no que a Universidade de Vigo conmemora o Día das Letras Galegas e no que o traballo a prol do idioma deste centro será recoñecido co distintivo de galeguización Gal Ego. Aberto a toda a cidadanía, no evento do xoves 15, ás 12.00 horas, farase tamén entrega dos Premios de poesía, relato curto e tradución cos que a institución académica distingue cada ano a creatividade literaria en galego dos membros da comunidade universitaria.

Organizado pola Vicerreitoría de Extensión Universitaria, a Área de Normalización Lingüística e a propia facultade, este acto terá nas cantareiras o seu eixe temático, deténdose no seu legado cultural a través da conversa que o músico Xabier Díaz manterá coa creadora de contido e egresada deste centro Nuria Grandío.

«O que buscamos neste acto é apoiar e dignificar o uso do galego e trasladar isto tanto á comunidade universitaria como á sociedade», salienta a vicerreitora de Extensión Cultural, Susana Reboreda, respecto dun acto que pon o foco «na necesidade de utilizar o galego na nosa institución» e que contará coa participación do reitor, Manuel Reigosa, e o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García.

Con esa idea, á entrega de recoñecementos sumarase a presentación dunha serie de campañas a prol da lingua en redes sociais, realizadas polo alumnado da facultade.Este evento terá nas cantareiras o seu “motivo central”, a raíz da homenaxe que a Real Academia Galega rende neste 2025 ás cantareiras e a poesía popular oral, recoñecendo co Día das Letras Galegas as figuras de Adolfina e Rosa Casás, Eva Castiñeiras e as pandeireteiras de Bens, Manuela Lema e Prudencia e Asunción Garrido.

Nese senso, o evento contará coa actuación do grupo de pandeireteiras As Sarandilleiras e coa entrevista que Nuria Grandío, responsable da canle Konachadas e directora de arte na axencia Trend, manterá con Xabier Díaz, quen suma unha destacada traxectoria na recollida de cantigas a súa faceta como músico e compositor na formación que impulsou en 2014 xunto con Adufeiras de Salitre, tras formar parte previamente de Berrogüetto.