Cerdedo-Cotobade contrata desempregados

Un total de 18 traballadores desempregados comezan estes días a prestar os seus servizos na brigada de Obras Públicas e Medio Ambiente do Concello de Cerdedo-Cotobade a través do programa de emprego municipal que destina 246.804,30 euros a favorecer a inserción laboral. Desta cifra, 164.074,58 euros proveñen do Plan +Provincia da Deputación e 82.729,72 euros de fondos propios do Concello.