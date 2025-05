Aniversario a ritmo de acordeón

La Escola de Acordeóns de Campelo, en Poio, iniciaba su actividad en 1980, hace ahora 45 años. Para celebrar la efemérides, este sábado, 10 de mayo, se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en el local, en la planta baja de la biblioteca municipal en Campelo (Rúa Beiramar, 74), donde habrá en horario de mañana y tarde una exposición de diferente material, encuentros con antiguos alumnos, información...

Los maestros Paredes y Poceiro fueron los que pusieron en marcha la escuela, haciendo de ella la primera de Galicia en incluir clases de acordeón. Actualmente está dirigida por Juan José Mariño, alumno desde 1985 y profesor desde 1997. De hecho, es el único docente en estos momentos, de ahí que desarrollar todas las clases sea algo que cada año se hace más complicado.

Mariño reconoce que «la mejor época fueron los años 90», cuando la mayoría de los alumnos entonces eran jóvenes, ahora más difíciles de captar, tanto para actividades musicales como cualquier otra de tipo cultural, debido a la prevalencia en la vida de los adolescentes de las nuevas tecnologías.

«Nos está costando volver a tener juventud, pero no solo en el acordeón, sino en muchas otras cosas de la vida», explica en una entrevista con FARO el director, que teme que «si no logramos relevo, a este paso al acordeón le quedan pocos años». «Ahora lo que tenemos es mucho alumnado adulto, incluso en lista de espera, porque las clases son con tres o cuatro personas por hora», explica el director en una entrevista con FARO. «Para trabajar bien con ellos necesitas que sean pocos, porque son clases personalizadas».

Es por ello que actualmente la escuela cuenta con 65 alumnos, ya que superar estas cifras haría inviable la materialización de las clases con un solo profesor.

Numerosas actuaciones

Durante todos estos años la Escola de Acordeóns de Campelo ha dado numerosos conciertos. Muchos en su propio municipio, Poio, pero también fuera de Galicia.

El año pasado, sin ir más lejos, fueron a Burgos con motivo del Día das Letras Galegas. «Estuvimos en el Centro Galego y fue muy bonito porque allí hay mucha gente que, sin ser gallegos, vive la música gallega más que nosotros mismos», celebra.

Ahora la idea es que esos músicos puedan devolver la visita en Poio, «en el momento en que contemos con un auditorio, o un sitio similar para recibirlos».

Musicos de la Escola de Acordeóns de Campelo y su director. / GUSTAVO SANTOS

El hecho de ser la primera escuela gallega dedicada en exclusiva al acordeón, y casi con toda probabilidad también de España (no hay datos que lo acrediten) hace de la de Campelo una pionera.

«Ahora cada vez hay más escuelas de acordeones, sobre todo de personas mayores. Incluso las hay de oído, en las que no se enseña música. También las hay que utilizan la metodología de conjunto, con diez personas y en un nivel más simple», asegura Juan José Mariño. «Nosotros intentamos que sea más profesionalizado para intentar mantener el legado de 45 años. Lo ideal es que la gente que aprende aquí acabe tocando en grupos, que hagan el Conservatorio... Conseguir que sea algo más que una actividad extraescolar y que se mantenga a la Escola de Acordeóns de Campelo como un referente».

Un reto como instrumento

El acordeón no es un instrumento musical fácil de por sí. «Combina ambas manos, como ocurre con el piano o el arpa, pero además tiene la peculiaridad de que no se ven las teclas, no se ven los bajos... una mano hace una cosa y la otra, otra», resume el profesor y director. «Y no es como un instrumento que hace melodía o acompañamiento, en este caso se hacen ambas cosas; es muy completo».

La escuela ya tiene en su agenda para este año algunos días marcados, como el 17 de mayo, cuando estarán en Combarro en la celebración del Día das Letras Galegas con el grupo juvenil.

El 25 y 26 de junio tocarán por las Festas de San Xoán de Poio y el 27 de ese mes celebrarán su propio festival anual de fin de curso.

A partir de ahí, acudirán a diferentes fiestas de verano, «allá donde nos llamen».