Alertan do mal estado do pantalán da Arnosa

O BNG de Sanxenxo denuncia unha vez máis o «lamentable estado» no que se atopa o pantalán da Arnosa, na parroquia de Vilalonga. Lembra que é «unha infraestrutura que a día de hoxe aínda é utilizada por varios mariñeiros da localidade e cuxas deficiencias, a pesares de ser notorias e perdurar no tempo, non se arranxan». Sinala que «o mal estado do pantalán da Arnosa acentuouse no último inverno, por mor das inclemencias meteorolóxicas».