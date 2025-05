Marín prepárase para converterse en epicentro da cultura e a literatura galega coa celebración do festival ‘Marín, Vila do Libro’, que será do 16 ao 18 de maio, coincidindo coa celebración das Letras Galegas. O acto de inauguración, o día, contará coa actuación en directo de Gallos del Norte, que achegará a nota musical a unha xornada de apertura que reunirá a amantes dos libros, a música e a cultura galega. A agrupación presentará un espectáculo de creación espontánea de versos, con base na tradición da poesía e o canto oral, enmarcado ademais nun proxecto de inclusión e integración para persoas con discapacidade.

Irene Rega. / FdV

Esta primeira edición contará cunha programación diversa que incluirá mesas de diálogo entre novelas, recitais poéticos, obradoiros de oficios do libro e concertos, e na que xa están confirmadas as participacións de autoras e autores de referencia no panorama literario galego. Entre os nomes destacados figuran Irene Rega, que participará na mesa de novela negra con Tecendo redes, e Elena Gallego coa súa obra ‘Ata que a morte nos separe’.

Francisco Castro. / FdV

Para abordar outros xéneros populares, haberá unha mesa de ciencia ficción que contará con Juan Parcero, con ‘A soidade selénica’, un título que afonda na introspección e a poética do cotián; e David Gago, quen falará sobre as súas obras de ciencia ficción ‘Ertelion’ e ‘R.E.S.E.T.’, dous títulos que conquistaron aos lectores máis novos.

Elena Gallego. / FdV

Pola súa banda, Francisco Castro, escritor, editor e figura clave na difusión da literatura galega, será homenaxeado cun repaso á súa traxectoria profesional e literaria.

Asemade, dado que a iniciativa do festival é herdeira do exitoso proxecto catalá Vila del Llibre, tamén haberá espazo para abordar a relación entre Galicia e Cataluña cunha mesa redonda dedicada a Manuel Vázquez Montalbán e outra na que afondaremos nas traducións ao catalán de poetas galegos de todos os tempos. Entre a programación para a cativada, destaca un obradoiro de creación artesanal inmediata, no que se poderán aprender todos os detalles deste arte perdido, así como obradoiros de encadernación ou contacontos.

A concelleira de Cultura de Marín, Marián Sanmartín, destacou que este festival achega «novas experiencias de vivir a literatura, xa que se trata dunha cita cun amplo programa cultural con concertos, obradoiros e charlas, entre outras actividades». Nos próximos días darase a coñecer a programación completa, que incluirá presentacións, obradoiros, actividades familiares e propostas culturais abertas a todos os públicos.