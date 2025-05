¿Es la petanca un deporte para mujeres?

Todos los lunes, miércoles, jueves y viernes los integrantes del equipo de petanca Alameda juegan en el campo propiedad de la Diputación de Pontevedra. Allí cuentan con dos terrenos en los que poder entrenar de cara a la Liga y la Copa, que se disputan estas semanas.

Pero no hay que ser demasiado observador para ver que entre los miembros del club solamente hay una mujer. Se trata de Loli Tilve González, que se mueve con destreza en el campo, concentrada en cada lanzamiento e intentando mejorar con cada jugada. Este verano cumplirá los 80, pero está claro, en vista de su forma física, que la actividad deportiva le ayuda a llevar un envejecimiento activo.

«Llevo más de diez años jugando. Empecé un poco de casualidad y me gustó. Desde entonces no lo he dejado», cuenta.

Reconoce que a veces, jugando solo con hombres, termina enfadada. «Me digo que no vuelvo más, pero termino haciéndolo», bromea.

Y es que la petanca, según afirma, le ayuda a mantenerse en forma tanto a nivel de cuerpo como de mente. «Si te fijas, cuando tú vas a lanzar tienes que mirar bien, calcular, realizar el tiro...», son varias cosas a la vez.

Además, para acudir hasta el terreno de juego, se da una buena caminante desde el Puente de los Tirantes.

Un momento del juego en el terreno de la Diputación de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

Los 17 equipos de petanca de la ciudad están compuestos por alrededor de 180 miembros en total, de los cuales una mínima parte son mujeres, como mucho un 10%, calcula Carlos Enrique Roel Villanueva, capitán del Alameda.

Precisamente, hoy martes el equipo se enfrenta en la Liga al de A Parda de mañana y por la tarde, ya con la Copa, al de Marcón.

Loli es la única mujer en una agrupación que forman Carlos Enrique (el capitán), Vicente, Mariano, Julio, Antonio, Hilario, Pepe y Ramón.

El año pasado el Alameda de petanca quedó de cuarto en la Liga y de segundo en la Copa, unas posiciones que esperan mejorar este 2025. Entre los competidores más duros se encuentra O Pote de Mourente, el equipo más laureado de la ciudad hasta el momento, con cinco títulos de Liga y otros tantos de Copa.

El propio Carlos Enrique Roel lleva 14 años jugando a la petanca: «Mientras me funcione la mano y pueda tirar lo haré, aunque sea en silla de ruedas».

«Es muy bueno en todos los sentidos. Haces ejercicio, haces amigos, enemigos... Genera tanta afición que a veces aquí se juntan cerca de 200 personas mirando, cuando pasan las excursiones organizadas», afirma este apasionado de un deporte tradicional que cada vez se recupera más.