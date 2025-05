«Cada vez más gente viene a consulta a aprender a comer»

¿Cómo debería de ser la alimentación ideal?

La ideal es una alimentación saludable, que no tiene por qué ser complicada. De base debería centrarse en alimentos frescos, reales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescados, huevos. Lo más importante es que sea variada, equilibrada y adaptada a la vida de cada persona. También hay que evitar ultraprocesados, comer en horarios razonables y cuidar el descanso, porque ese cuidado del descanso forma parte de la estrategia para mantener una buena una buena salud.

Se multiplican las recomendaciones de influencers y de «expertos» en las redes sociales: dieta keto, antiinflamatoria, disociada…

Es cierto que, a ver, cada vez hay más más gente que publica y divulga y bueno, podemos ver de todo, desde las dietas para adelgazar ahora que se acerca el verano, a los suplementos, zumos, suplementos, o dietas milagro, prometiendo que te hacen bajar 10 kg en un mes. Y la realidad es que la mayoría son modas, muchas sin mucha base científica y con el problema de que pueden generar veces frustración, incluso algún desorden alimentario y, además, muchas de ellas llevan en realidad a un efecto rebote. Cada cuerpo es distinto y lo que sirve a uno no sirve para para todo el mundo. Lo que muchas veces decimos en consulta es que no hay atajos, hay cambios de hábitos y comer no es seguir una moda, sino es intentar construir una base sólida, que te acompañe siempre.

¿Aumentan las consultas a los nutricionistas al acercarse el verano?

Todos los años más o menos vamos viendo lo mismo: llega la primavera y la gente viene con cierta urgencia para perder peso. Eso lleva a veces a que tome malas decisiones y haga dietas rápidas que, como comentaba, pueden llevar a la frustración. Pero en la consulta cuando te vienen siempre intentas tratar de redirigir ese impulso urgente hacia algo más más real, mejorar los hábitos, que así se sientan mejor e intentar que los cambios perduren durante todo el año. Para ello trabajamos muchas veces el tema de la relación con la comida y con el cuerpo sobre todo, porque muchas veces las personas se ven con esa presión estética que les puede afectar bastante. Y otro efecto que se percibe es que cada vez más gente se acerca a la consulta d y se cuida ya no solo por estética sino por salud, viene a aprender a comer e intentar cuidar más más su cuerpo, eso sí que se nota cada vez más en consulta.

¿Qué opinión le merece el ayuno intermitente?

Se habla mucho de él, aunque hace un tiempo estaba más de moda. No es una dieta en sí, muchas veces lo utilizamos como una herramienta, como una forma de organizar las comidas en ciertas horas del día, de modo que puede tener beneficios en ocasiones, por ejemplo cuando hay pacientes que son resistentes a la a la insulina y con ello mejoramos un poco la sensibilidad. En otros puede ayudar a controlar el apetito y en algunos casos podemos perder peso, pero también es cierto que no es nada mágico y que el que ayuna, si después cuando come no lo hace de manera adecuada, igual no va a haber esos resultados que espera. Tampoco es recomendable para todo el mundo, por ejemplo para personas con ciertos trastornos alimentarios o embarazadas. Siempre hay que individualizar y además tiene que hacerse con la supervisión de un de un profesional.

Tenemos un problema con el sobrepeso infantil

Es cierto que por la necesidad de rapidez, los horarios etc se abusa en estos momentos más de los ultraprocesados para alimentar a los niños. Y después también influye el tema de que cada vez somos un poco más sedentarios. Antes a lo mejor se salía al parque y se jugaba más y ahora muchas veces estamos más pendientes de la tecnología, más encerrados y nos movemos menos. Todo ello ayuda al incremento de las cifras de obesidad infantil.

¿Cambian las necesidades nutricionales con la edad?

Sí que van cambiando con la edad, en la infancia necesitas ciertos nutrientes o determinada energía para para crecer. Después, cuando llegas a la edad adulta, tiendes más a buscar el equilibrio, una buena salud digestiva y buen rendimiento físico. Y en la vejez es muy importante mantener una buena masa muscular y un buen tono físico para intentar intentar ser lo más independiente. Y después las necesidades cambian también en etapas como el embarazo o la menopausia. En el embarazo igual necesitas más energía y aportes de hierro, ácido fólico, calcio o el omega 3. No se trata, como a veces se dice, de comer por dos, sino de comer mejor. Y en la menopausia los cambios hormonales pueden afectar al metabolismo y a la salud ósea, así que es fundamental asegurar que se consume suficiente calcio, vitamina D, proteínas, fibra e intentar mantenerse activa para ser saludable.

Magnesio, proteínas, omega 3… ¿Qué papel tienen los suplementos?

Muchos suplementos son una herramienta más. Ahora está de moda el tema de la proteína y muchos alimentos van enriquecidos con ella. Es cierto que es importante mantener un buen consumo de proteínas de alta calidad, pero lo importante es que mantengamos una dieta saludable y equilibrada en la que vayamos incluyendo diferentes tipos de alimentos, mientras que los complementos son solo una ayuda más.