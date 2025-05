¿Conoces las aves del entorno de Pontevedra?

Petirrojos, carboneros, herrerillos, estorninos, mirlos, verderones, mosquiteros, andarríos, gallinetas, garzas... Son solo una mínima parte de las numerosas aves que se pueden observar, y disfrutar, en el entorno urbano, rural y costero de Pontevedra. Para acercar el mundo de la ornitología a los jóvenes, el IES Sánchez Cantón organizó una charla taller de educación ambiental. Fue impartida por la jefa del departamento de Orientación del centro, Marisa Gayoso Díaz, gran conocedora de esta materia.

La idea partió del Departamento de Ciencias Naturales (Biología y Geología), que en su programación didáctica anual incluye actividades complementarias diversas. Ya han puesto en marcha, charlas sobre nutrición y alimentación saludable, conferencias sobe donación de órganos y una visita a un arboreto.

"El curso pasado lo pusimos en marcha en la ESO, y, dado el éxito alcanzado, repetimos este año, pero esta vez, en Bachillerato", explica a FARO.

La charla, enfocada como un mini curso de iniciación a la ornitología, se centró en las aves cercanas que se pueden encontrar en parques y jardines, ríos y lagunas, en el litoral y las playas, así como las rapaces diurnas y nocturnas.

"Los chavales recibieron los distintos conceptos estupendamente porque se usó un lenguaje sencillo y un léxico asequible. Se trata de motivarles para que continúen aprendiendo por su cuenta y salgan al medio ambiente, siendo capaces de reconocer la avifauna que vive próxima a nosotros", considera Marisa Gayoso.

Lo que más sorprendió a los estudiantes es "la enorme cantidad de aves que podemos observar a nuestro alrededor, que no todo son gorriones, palomas y gaviotas, que es lo que nos encontramos habitualmente, en las plazas de Pontevedra".

¿Lo más llamativo?: la presentación multimedia, con imágenes, fotos y vídeos. También los trinos de los pájaros, "porque se trata de identificar por la vista y por el oído, dado que la mayoría de las veces, no somos capaces de verlas, (por su tamaño y lo bien que se esconden), pero sí que podemos escucharlas e identificarlas por su canto".

Elevado desconocimiento

Salvo casos puntuales, los asistentes no tenían demasiado conocimiento del mundo de las aves. "El desconocimiento es grande. Espero que a partir de ahora, la situación cambie y más adolescentes abandonen momentáneamente las pantallas, para observar la realidad con sus propios ojos y se aficionen a la ornitología, porque además del conocimiento que aporta, es un hobby muy saludable: respiras aire puro, relaja, practicas senderismo, entablas relaciones sociales… son todo ventajas", resume Marisa Gayoso.

En este sentido, recuerda la importancia del respeto y la admiración por el reino animal, en este caso, por las aves. "No hay que olvidar que son dinosaurios vivos con el ‘súper poder de volar’, que han sido capaces de sobrevivir a un cataclismo y a una extinción masiva ocurrida hace 65 millones de años. Considero que, ya solo por eso, merecen toda nuestra veneración y reverencia", subraya.

Aprender a mirar y escuchar

En concreto, el entorno del IES Sánchez Cantón es un lugar magnífico para observar aves: las Palmeras, Alameda, río de Os Gafos… "No hay que hacer muchos kilómetros ni viajar a otros países. Las tenemos a nuestro alcance, solo hay que aprender a mirar y a escuchar. Ellas nos observan en todo momento, y se aprovechan de nuestros recursos", recuerda la orientadora del instituto, que enumera especies de aves en los parques y jardines de Pontevedra: petirrojos, carboneros, herrerillos, mirlos, verderones, jilgueros, gorriones, estorninos, verdecillos, agateadores, mosquiteros, currucas, tórtolas…

En los ríos y lagunas de la ciudad y su entorno se pueden ver: andarríos, ánades azulones, gallinetas, aviones roqueros, golondrinas dáuricas, garzas reales, gaviotas reidoras, garcetas, garcillas bueyeras, rascones, fochas…

Una afición relajante

Marisa Gayoso se aficionó a las aves desde la infancia y a través de su hermano Lolo. "Ahora es más que una afición. Es mi centro de interés particular y la actividad que me da equilibrio mental, pues me relaja del estrés y me libera endorfinas".

Participa habitualmente en las salidas con la Seo Birdlife, "donde he aprendido mucho y he reactivado esa afición".

Como es lógico, también ella tiene sus favoritas entre las aves: abubilla, chochín, agujas, correlimos, cercetas y zampullines.