Cinco años de análisis de las aguas públicas del municipio: 187 fuentes declaradas «no aptas»

Es posible que los análisis comenzaran antes pero la página web del Concello solo tiene registradas las pruebas realizadas desde 2019. Son más de cinco años de controles periódicos de las fuentes públicas del municipio, en los que se han analizado hasta 187 manantiales y lavaderos con la realización de al menos 4.000 controles. Y en ningún caso se ha encontrado agua potable, es decir, con las suficientes garantías sanitarias para ser consumida por el ser humano.

El censo municipal de estas fuentes incluye 187 elementos, todos en las parroquias salvo uno en el casco urbano, la fuente de O Gorgullón, situada en el paseo urbano del río de Os Gafos. Y toas ellas lucen el cartel de «no aptas», según los resultados de las últimas tantas de análisis, realizadas en octubre de 2024.

Cada año se efectúan entre una y cuatro pruebas por fuente, con el fin de actualizar su estado. Hubo años en los que se detallaba que no había garantías sanitarias o incluso con la categoría de «sin calificar», pero los resultados de octubre pasado ya han dejado claro que la inmensa mayoría se declaran «no aptas». Un par de ellas aún se quedan «sin garantías sanitarias», pero lo cierto es que con el paso del tiempo, la calidad de estas aguas va a peor.

Únicamente las emplazadas en pleno casco urbano y que se abastecen de la red municipal de aguas, tratada y depurada. Todas las demás, y son cerca de doscientas, están catalogadas por el Concello como «no aptas para el consumo humano».

Pese a todo, son muchos los vecinos que siguen utilizando esas fuentes para uso diario y acuden a menudo a llenar botellas y garrafas a estos puntos. De hecho, hay fuentes en la que ha «desaparecido» el cartel de advertencia o calificación y en otras llegaron a colocarse vallas para impedir el acceso, aunque suelen ser retiradas por algún vecino.

Solo figura una censada en el casco urbano, la de O Gorgullón, en el paseo de Os Gafos

La fuente de Os Pasales o de O Gorgullón, la única censada en el casco urbano. | FdV

El Concello explica que, «a través del Laboratorio del Servicio Municipal de Aguas-Viaqua se realizan los controles analíticos del agua de los manantiales de las 187 fuentes públicas catalogadas en el municipio» y añade que «según la legislación vigente se considera que un agua no es apta para consumo humano cuando alguno de los parámetros analizados supera o incumple los valores legislados».

Mourente y Campañó, con 21 cada una, son las dos parroquias con mayor número

También obliga a «que las aguas de consumo humano se deberán desinfectar, por lo que aunque los resultados en el control esporádico realizado por el Concello indiquen que no presenta contaminación y los parámetros analizados cumplan con la legislación, esto no es suficiente para establecer una garantía sanitaria en estas aguas al no estar desinfectada». Los últimos análisis están fechados hace un año y en ellos se analizan «color, turbidez, conductividad, pH, nitritos. nitratos, amonio, clostridium perfringense, bacterias coliformes totales, escherichia coli, enterococos y otros parámetros en función de las características particulares del agua».

Además de las potables, ninguna actualmente de forma oficial, los avisos son de otros tres tipos: «Agua no apta para el consumo humano, que no se puede consumir»; «Agua sin Garantía Sanitaria, que se utiliza en caso de que esa fuente pública no tenga tratamiento de potabilización, pero su control esporádico indica que no presenta contaminación y los parámetros analizados cumplan con la legislación vigente, no obstante, al no estar desinfectada el Concello no puede garantizar su calidad»; y «Agua sin calificar», que son las fuentes de las que no se tienen resultados analíticos, fuera de uso, deterioradas o secas».

Sobre la base de estas categorías, de las 187 fuentes públicas del catálogo municipal, al menos 180 (el 95) están consideradas «no aptas», es decir, no permitidas en absoluto para el consumo humano. En el anterior análisis ese porcentaje era del 89%.

Las fuentes y lavaderos públicos contabilizados por el Concello se reparten de forma abundante por todo el territorio rural pontevedrés, con más de una docena en cada una de las parroquias, salvo en Tomeza, con dos, Bora, con seis, y siete en Alba. Mourente, con 21, y Campañó, con la misma cifra, son las dos parroquias con mayor número de manantiales de este tipo. Se trata, además, de territorios del rural muy extensos. Salcedo suma 19 fuentes, Lourizán otras 17 y Ponte Sampaio tiene 16. San Andrés de Xeve cuenta con 15 y Santa María con otras 14, al igual que Marcón. Hay trece en Verducido. Por último son once las catalogadas en Cerponzóns, mientras que en Lérez son diez. La urbana de O Gorgullón completa la lista.