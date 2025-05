Montecelo compra un grupo electrógeno tras resolver el apagón con otro alquilado

El Hospital Montecelo, como todo el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, superó con éxito el grave apagón masivo del pasado lunes, que dejó sin luz a toda España. Los grupos electrógenos de emergencia de los que dispone el complejo permitieron trabajar con cierta normalidad y mantener, en la medida de lo posible la actividad asistencial básica y urgente.

Pero uno de esos grupos electrógenos lleva estropeado desde hace tiempo y se sustituyó en su día por otro alquilado. Así se hace constar en un concurso convocado el pasado 15 de abril, dos semanas antes del apagón, por la gerencia del área sanitaria para adquirir un nuevo grupo electrógeno.

Con un presupuesto de unos 110.000 euros, se pretende comprar un aparato «para servicio eléctrico de emergencia en el Hospital Montecelo y que dará servicio al Edificio Industrial cuando se realice un corte programado para llevar a cabo operaciones de mantenimiento del centro de transformación o en caso de fallo del suministro eléctrico», como ocurrió el pasado lunes.

Y es que esta contratación «responde a la necesidad de la sustitución del grupo electrógeno existente, que por avería y su antigüedad no es reparable de una manera óptima y está en estos momentos fuera de servicio y dando servicio a través de un grupo el régimen de alquiler temporal» y que «da servicio a la práctica totalidad de los circuitos eléctricos (para calderas de producción de calor y agua caliente sanitaria o enfriadoras centrales del hospital) del Edificio Industrial de este hospital en caso de interrupción de suministro eléctrico de la red exterior», Por ello, a principios de abril se estimaba «conveniente» abrir el proceso de compra. Incluso se programó una visita de empresas interesadas apara el 24 de abril, cuatro días antes del apagón. Ahora el concurso está pendiente de adjudicación.

En todo caso, el servicio eléctrico autónomo funcionó con normalidad durante las 16 horas de corte del lunes y ese día pudieron realizarse en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés 58 intervenciones, mientras que otras 14 no urgentes se tuvieron que aplazar. Estas últimas se reprogramaron lo antes posible en función de la prioridad. Las recomendaciones de aquella jornada para no tener que renunciar a alguna intervención importante, fueron apagar los equipos que no se estuviesen utilizando para reducir el consumo de energía.

Asimismo, en los centros de salud se intentó, en la medida de lo posible, llevar a cabo el mayor número de consultas de Atención Primaria. En el Virxe Peregrina de Pontevedra, como no funcionaba el sistema informático, se echó mano del papel de toda la vida, para realizar anotaciones que los médicos tenían previsto actualizar al día siguiente. Solo fueron las citas más prioritarias, al resto se les instó a volver a pedir consulta.