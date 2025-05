David Regades, por tercera vez consecutiva secretario xeral de los socialistas de la provincia de Pontevedra

Arropado por una extensa nómina de militantes, representantes de colectivos sociales, empresariales y sindicatos, así como por numerosos cargos del partido, David Regades Fernández fue proclamado en la mañana de este sábado como nuevo secretario xeral de los socialistas en la provincia. Una ovación lo ratificó por tercera vez consecutiva en el cargo, convirtiéndose en el decano de los secretarios xerales del PsdG-PSOE en la comunidad.

Regades encabeza a partir de este momento a más de 3.000 militantes en la provincia. De los 900.000 vecinos de Pontevedra, recordó, medio millón están gobernados por alcaldías socialistas y “solo 200.000 por el PP”, un bagaje que ahora lo llena de “responsabilidad y orgullo”.

En el carné de los socialistas, afirmó, pesa la obligación de “servir y solucionar problemas” con un principio central, la igualdad. Se mostró a renglón seguido “orgulloso de ser capaz de llegar a un consenso y del único partido verdaderamente democrático de la sociedad española” en el que no mandan sus cargos públicos “sino vosotros, la militancia”, a la que apeló para seguir siendo “la provincia más socialista de Galicia y entre las 10 con mejores resultados de España”.

Aseguró que el congreso, que arrancó hoy a las 10 horas y se prolongará hasta las 19 horas tras la votación de los órganos de representación, visibiliza la solidez, la fuerza y la unión de un partido “con ideas claras”, a la cabeza “trabajar para mejorar la vida de los vecinos” imbricado “en la sociedad, la cultura, el deporte y los vecinos”. Señaló a este ensamblado como “la pócima mágica, la solución para ganar las elecciones”.

Y es que el PsdG-PSOE es, afirmó, un “partido con ambición, que sale a ganar” y frente a personajes de la extrema derecha (señaló a Milei y Trump) su formación persigue “cambiar vidas”, para empezar mediante la defensa a ultranza de los servicios públicos. En distintos momentos, varios participantes en el congreso apuntaron al horizonte de las siguientes elecciones en el 2027, en donde los socialistas se proponen aumentar las 19 alcaldías con las que ya cuentan en la provincia.

Destacados socialistas como el ex presidente Rodríguez Zapatero, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, enviaron saludos en video

Otro tanto hizo Regades, que planteó a los cargos y militantes un objetivo prioritario: “A ganar, a ganar y a ganar”.

“Somos el único partido progresista capaz de estar en un congreso como este de la mano de sindicatos, gentes sociales, empresarios… El PSOE tiene claro que tenemos que transformar la sociedad y para ello tenemos que dialogar, con empresas, con los trabajadores, y, sobre todo, ser capaces de legislar”, señaló el nuevo secretario xeral de los socialistas de Pontevedra.

No faltó en su intervención el reciente apagón. “Queremos que se aclare”, destacó, “y que no se use desde los monopolios de la energía para cambar las reglas de juego”.

En distintos momentos, varios participantes en el congreso apuntaron al horizonte de las siguientes elecciones en el 2027, en donde los socialistas se proponen aumentar las 19 alcaldías con las que ya cuentan en la provincia. Otro tanto hizo Regades, que planteó a los cargos y militantes un objetivo prioritario: “A ganar, a ganar y a ganar”

También se refirió a una intervención de la ex ministra alemana Angela Merkel, que durante años defendía las centrales nucleares, incluso tras el accidente de Chernóbil, que atribuía “a un país con déficits” y a la falta de atención. Esta postura cambió con la catástrofe de Fukushima, tras la que afirmó que podemos estar preparados para lo previsible, pero “en el mundo a veces pasan cosas impredecibles y no quiero que una catástrofe como la sucedida en Japón” afectase a su país.

La intervención de Regades coronó una mañana en la que también se aprobó por aclamación el informe de gestión de la ejecutiva provincial y se designó la comisión electoral del congreso, a la que siguió la propuesta de candidaturas. Diversos cargos del partido, como el secretario de organización, enviaron vídeos para plantear retos, los principales las próximas elecciones y la apuesta por políticas públicas “al servicio de las necesidades de los ciudadanos”.

También saludó a los militantes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que destacó la relación de su ciudad con Vigo. “Compartimos muchas historias”, afirmó, en alusión al mar, “la zona franca y última mente la lluvia”, aseveró antes de incidir en que se necesita “un partido fuerte, que vele por los que más lo necesitan”.

Entre los que asistieron presencialmente, una delegación del Partido Socialista de Portugal. En su nombre, tomó la palabra el presidente de la Cámara Municipal de Paredes de Coura, Vitor Paulo Pereira. Recordó que tanto el español como el luso son formaciones políticas antiguas, “fundadoras de la democracia” y “siempre en la lucha antifascista”.

Entre los que asistieron presencialmente, una delegación del Partido Socialista de Portugal. En su nombre, tomó la palabra el presidente de la Cámara Municipal de Paredes de Coura, Vitor Paulo Pereira. Recordó que tanto el español como el luso son formaciones políticas antiguas, “fundadoras de la democracia” y “siempre en la lucha antifascista”

Aseguró haber visto como los pontevedreses cantaban en la calle el Grândola, Vila Morena, el himno de la Revolución de los Claveles, antes de afirmar que la libertad “es, sobre todo, la capacidad de elección” y la democracia “se hace con toda la gente, los pueblos, los trabajadores”.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, envió un saludo en el que afirmó que “estamos ante un cambio histórico, muy acelegrado y profundo”, y ahora más que nunca “hay que refirmar los valores de la socialdemocracia y del PSOE”.

Alberto Ledo, coordinador provincial de Xuventudes Socialistas, también se refirió la necesidad de fortalecer el proyecto social, aludiendo a una sanidad pública sin recortes o a la vivienda digna antes de criticar que el actual gobierno de la Xunta “solo quieren dejar morir nuestra tierra” y clamar “Altri non”.

Roberto García, al frente de Unións Agrarias, fue el encargado de poner voz al medio rural gallego, que gestiona más del 90% del territorio del país y su papel es decisivo en el suministro alimentario.

En la lucha contra el cambio climático, recordó, “el gran enemigo es el abandono, el fuego”, pero “mientras tengamos prados y campos” y trabajen nuestros agricultores y ganaderos podremos hacerles frente.

Gracias al modelo de explotaciones familiares tenemos alimentos de proximidad, destacó antes de incidir en que “la soberanía alimentaria es clave para este país”. Galicia produce más de la mitad de la madera de España y el 40% de la producción de leche, pero con los precios más bajos del Estado, mientras asistimos a que se cierren esas explotaciones familiares y se concentren” en industrias.

“Tenemos miles de hectáreas abandonadas y se importan 700 millones de euros en cereales”, lamentó antes de criticar que “no somos capaces de descubrir un solo proyecto que haga algo para garantizar el relevo generacional”.

Roberto García, al frente de Unións Agrarias, pidió políticas que apuesten por el rural y criticó los 154 colegios cerrados en los pequeños municipios y los 54 concellos sin sucursales tras la privatización de la banca

Pidió políticas que apuesten por el rural y criticó los 154 colegios cerrados en los pequeños municipios y los “54 concellos" sin sucursales tras la privatización de la banca.

Amelia Pérez Álvarez, de Comisines Obreras, emplazó a que el legado de Carme Chacón inspire a los socialistas en la densa de los servicios públicos frente a “una política de la Xunta que apuesta por la defenestración de la dependencia y porque las mujeres volvamos a cuidar a los mayores”.

El secretario comarcal Xosé Ramón Vidal Trillo, o el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que también envió un saludo en vídeo, fueron otros de los protagonistas de la jornada, en la que cargos y militantes socialistas también estuvieron acompañados por representantes de organizaciones sociales como Escola Viva, de las Mulleres Rurais, Afapo, la Plataforma SOS Sanidade Pública o el Movemento Veciñal de Galicia; deportivas como la Sociedad Teucro o el Club Cisne; de empresas como Setga, Construcciones Ramírez y Taelpo; y de los autónomos.

El congreso de los socialistas de la provincia continuará esta tarde y alrededor de las 17 horas se votarán los órganos de representación.