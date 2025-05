Un superheroe contra a soidade non desexada

En xaneiro de 2024 nacía en Praderrei, unha pequena aldea de menos de cen habitantes do Concello de Campo Lameiro, un proxecto interxeracional para loitar contra a soidade non desexada. Baixo o lema ‘Non pases o inverno só na casa, achégate á Fardoia’, os veciños de Praderrei puxeron en marcha os Domingos na Fardoia, constituídos por un conxunto de actividades para promover a interacción veciñal e, especialmente, evitar o deterioro cognitivo dos mais maiores.

Transcorrido mais dun ano dende a súa posta en funcionamento, cun éxito máis que consolidado, a asociación veciñal de Praderrei quere dar un paso mais no seu compromiso de loita contra a soidade non desexada, e conscientes da necesidade de que exista relevo xeracional para a continuidade da actividade, poñen en funcionamento o Club de Fonti co obxectivo de fidelizar aos mais pequenos e involucralos no compromiso cos maiores e co lugar de Praderrei.

Fonti, a mascota da Casa da Fardoia, é un rato que vive en Praderrei e promove un estilo de vida tradicional entre os mais pequenos. Baixo a súa figura encádranse unha serie de actividades e alternativas de ocio saudables como a lectura, o xogo tradicional e a interacción veciñal.

A partir do domingo día 4, todos aqueles interesados en involucrarse nas aventuras de Fonti, poden retirar na Casa da Fardoia o seu carné, para o que tan só é requisito imprescindible a autorización dos seus proxenitores ou titores.

Foi en xaneiro do ano pasado cando as veciñas máis novas da parroquia, como María Barreiro e Martina Martínez decidíronse a sacar de casa ás persoas maiores, a quen vive sós, tamén ás familias que querían recuperar a vida social da aldea, organizando encontros na vella Casa dá Fardoia (que leva o nome dunha muller do lugar xa falecida), unha construción adquirida pola Comunidade de Montes como local social do pobo.

A estes encontros de domingo, nos que os veciños comparten unha merenda, chistes, recordos e historias doutras épocas, acoden persoas de todas as idades. Cada domingo, na casa dá Fardoia organizan eventos nos que os veciños charlan, chancean, cantan e tamén compiten en xogos. As directivas da Asociación Veciñal Praderrei crearon mesmo un Trivial con preguntas sobre a aldea, para que os máis novos coñezan tamén as historia e aos veciños do lugar.