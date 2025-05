Cuatro años de obras en Montecelo: dos décadas a vueltas y el traslado en 2026

Hay dos fechas clave en las obras del hospital de referencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Una es el año 2005, cuando salió adelante la necesidad de ampliar Montecelo, debido al incremento de población en ambas comarcas. La otra es el mes de mayo de 2021, cuando por fin, se iniciaron los trabajos del proyecto.

Fueron muchas las vueltas que se dieron antes de llegar a este punto, de modo que primero se apostó por ampliar el edificio actual, pero después se habló de otra ubicación, en Monte Carrasco, entre las parroquias de Marcón y Tomeza.

La comisión de Urbanismo de Pontevedra daba luz verde en junio de 2005 al convenio suscrito por la Consellería de Sanidade, el Concello y la Diputación provincial para la ampliación del Hospital Montecelo en su ubicación actual y la dotación de infraestructuras.

Pero todo se truncó tan solo cuatro años después, cuando el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cambió de opinión y propuso en junio de 2009 una construcción de cero, nueva. Echaba así por tierra el proyecto de ampliación y apostaba por un nuevo centro sanitario en Pontevedra, que se construiría, según afirmó, «no mesmo plazo que a ampliación prevista, ou en menos tempo». El anuncio del titular de la Xunta, en su primera visita institucional al Concello de Pontevedra, no gustó, como es lógico, al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. El presidente prometió construir un nuevo hospital, pero no concretó plazos ni la ubicación elegida, aunque después se anunció la de Monte Carrasco. Comprometió su palabra de que las obras se iniciarán en el año 2011 y que no habría «nin trinta días de retraso». Es más, afirmó estar «disposto a asinar ese compromiso», que, obviamente, no se cumplió.

Alberto Núñez Feijóo prometió en 2009 que las obras en Monte Carrasco se iniciarían en 2011 y que no se retrasarían "ni 30 días"

El 16 de abril de 2010 hubo una manifestación popular contra ese nuevo proyecto, que supondría un elevado sobrecoste. Miles de personas reclamaron a la Xunta la ampliación en Montecelo.

A finales de 2014 el gobierno de Feijóo todavía rechazaba el primer proyecto, pero finalmente por fin en abril de 2016 rectificaba, a raíz de los problemas surgidos con el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y su modelo de financiación.

Igualmente, tampoco las obras se iniciaron de forma inmediata. Aún habría que esperar hasta mayo de 2021 , hace ahora cuatro años.

El Novo Montecelo está ejecutado aproximadamente al 85% y la previsión (tras varios cambios de fechas) es que las obras se terminen a finales de este 2025, dos décadas después de los primeros acuerdos. El traslado se haría en la primera mitad de 2026.

El hospital ampliado tendrá 720 camas (120 más que el actual) e incorpora Radioterapia, Medicina Nuclear y UCI Pediátrica, así como amplía el servicio de Urgencias, entre otras notables mejoras.

Supondrá que las consultas del centro de especialidades de Mollavao se trasladen al nuevo edificio, mientras que el futuro del viejo Hospital Provincial sigue siendo incierto a día de hoy.

Hay que recordar que el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuenta con una población aproximada de 300.000 personas.