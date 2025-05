Condenados por robar a un criador de Sanxenxo dos perros valorados en 20.500 euros

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a dos personas, un hombre y una mujer por robar a un criador de Sanxenxo dos valiosos cachorros de perro de la raza American Bully y valorados por el dueño en 20.500 euros. Se confirma así una sentencia anterior de un juzgado de lo Penal de Pontevedra que imponía a los dos acusados sendas penas de un año y seis meses de prisión y una indemnización de 100.000 euros. El dueño logró recuperar los animales.

Según la sentencia de febrero pasado de la Audiencia «entre los días 3 de abril y 4 de abril de 2021, los acusados, puestos de común acuerdo, con ánimo de obtener un ilícito beneficio, acudieron a un criadero de perros de Sanxenxo que se encontraba cerrado, y después de entrar en el interior del recinto delimitado por un cierre de metro y medio de altura de hormigón y cableado, y romper el candado de cierre de una jaula de cachorros de American Bully, se apoderaron de una pareja de cachorros, macho y hembra, de escasos meses».

Uno de los condenados recurrió el fallo, pero se desestima su queja. En la actual resolución se recuerda que «unos días antes del robo de los perros ambos acusados visitaron las instalaciones en Sanxenxo, algo reconocido por todos, tanto por el acusador particular como por los acusados. Con motivo de esta visita el recurrente no solo pudo comprobar el estado de las instalaciones y, entre otras circunstancias, la caseta donde se encontraban las jaulas con sus cierres y los perros en su interior, sino también el precio de la pareja de perros de la raza American Bully, por la que se interesaron, y que el dueño del criadero no podía atenderlos de nuevo el sábado 3 de abril de 2021 para la posible compraventa, porque estaría fuera».

El juez desestima, por incoherentes y difíciles de creer, los argumentos del demandante, que negó estar implicado. Así, la sentencia dice que «resulta inexplicable que la mujer se presentara con los dos perros en el domicilio que entonces compartía con el recurrente, y él creyera que ella había logrado un acuerdo y los había comprado un día que sabía que no estaba el propietario de los animales por el irrisorio precio de dos mil euros cada uno, cuando de sobra le constaba su más elevado precio, lo que sería de una ingenuidad impropia de un adulto».

Con respecto a los 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil, la Audiencia apunta que «aún cuando los dos valiosos perros fueron devueltos a su dueño, resulta evidente que su estancia y permanencia fuera del criadero, con la inherente falta de atención, de alimentación, de cuidados, etc., a la fuerza tuvo que afectarles en todos los sentidos, incluido su valor de mercado».