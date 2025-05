O Concello realiza melloras de mantemento e renovación urbana na contorna da Cañota

O Concello de Marín, a través da súa Brigada de Obras e a de Electricidade, leva a cabo estes días unha serie de intervencións na contorna da Cañota, centradas en tarefas de mantemento, renovación e posta a punto de espazos públicos, co obxectivo de mellorar o barrio e dar resposta ás necesidades da veciñanza.

No local da Cañota, procedeuse á retirada dos antigos proxectores de iluminación, substituíndoos por novos dispositivos led. Tamén se están a acometer traballos de reparación na fachada, tapando taladros e desconchados, así como o pintado das marcas de óxido, co fi n de mellorar o aspecto exterior do edifi cio e garantir a súa conservación.

Ademais, a Brigada de Obras tamén está a realizar o pintado do cerrado do parque situado na mesma zona, contribuíndo á posta a punto dun espazo de lecer fundamental para os máis pequenos e para o conxunto da veciñanza.