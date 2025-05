Educación presenta no IES de Poio novas unidades didácticas sobre o pobo xitano

A Xunta de Galicia presentou onte novas unidades didácticas sobre o pobo xitano co fin de promover desde a aula o coñecemento da historia desta etnia e a súa riqueza cultural ao tempo que avanzar na inclusión educativa da diversidade. A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participou no Instituto IES de Poio na presentación destes materiais escolares para cuxa colaboración se contou co apoio e asesoramento das entidades de representación deste colectivo. De feito, no acto interviron Zaida Jiménez, mestra e técnica de igualdade na Federación do Secretariado Xitano de Vigo, e Andrea Jales, estudante do ciclo superior de Farmacia e promotora de saúde desta federación.

A representante da Consellería de Educación subliñou a importancia deste tipo de materiais didácticos na aposta pola diversidade nas aulas e pola integración escolar destes alumnos. Segundo Judith Fernández, «compartir experiencias e coñecementos sobre a historia e a cultura dos teus compañeiros de pupitre, as súas inquedanzas, as súas dificultades e os seus logros é a mellor maneira de lograr un bo clima de convivencia na aula». Destacou que lograr a máxima inclusión educativa atendendo á diversidade e ás potencialidades de cada neno quedará reflectido cun paquete de actuacións a través da nova Estratexia de inclusión educativa.