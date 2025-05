La división sindical lastra un Primero de Mayo de defensa de los derechos obreros

Los sindicatos de Pontevedra han vuelto a celebrar el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, por separado, una circunstancia que desde la ciudadanía no es bien recibida. «Te vuelves loco, porque no sabes a qué hora salen las manifestaciones. Si la idea es que este día todos los trabajadores estemos unidos, realmente la impresión que se da es toda la contraria. Esto ya se sabe a quién beneficia: empresas y gobiernos», se quejaba ayer un vecino de Pontevedra, que se terminó uniendo a la primera marcha que se encontró, «porque para mí lo de menos hoy es el sindicato ni el color, lo importante es defender nuestros derechos como clase obrera».

Hace años ya que esta situación se da en Pontevedra, donde la CIG, el sindicato nacionalista de Galicia, no quiere marchar junto a los das formaciones con representación nacional, CCOO y UGT. Pero esto se ha agravado desde hace varios Primeros de Mayo, porque tampoco estas dos últimas se organizan juntas. Esto provoca que cada Día Internacional del Trabajador se celebren varias convocatorias, escalonadas en hora.

La decisión del momento de salida la marca el simple hecho de la rapidez en la llegada, a través de la sede electrónica, de la petición a la Subdelegación del Gobierno. Así, este año la suerte quedó echada del siguiente modo: CCOO fue el sindicato más madrugador, saliendo a las 11 horas; le siguió la CIG, a las 12 horas, y en último lugar se situó UGT, a las 13 horas. Todos partieron, eso sí, desde A Ferrería.

Además, también cada año se celebra una marcha del sindicato CGT, que salió igualmente a las 13 horas desde la Praza do Hospital.

En las manifstaciones se pudo ver a representantes políticos de la ciudad. Fue el caso de los del BNG, en la de la CIG, entre los que destacó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. En la de UGT, por su parte, tomaron parte miembros del PSOE.

La primera en salir fue la de CCOO. / RAFA VÁZQUEZ

Momento crítico

Desde la cabecera de Comisiones Obreras, Omar Vázquez, su nuevo secretario de CCOO en Pontevedra, lamentó que el Primero de Mayo se haya convertido «en una celebración festiva o un paripé que hay que cumplir». «Sobran motivos para salir a la calle, porque cada vez tenemos una clase trabajadora más empobrecida, pasiva y dividida en un momento crítico para la mayoría», resumió.

Respecto a la división sindical en Pontevedra, reconoció que es «una vergüenza» y se centró en el caso de las formaciones mayoritarias. «Tenemos a la CIG manifestándose, en sus propias palabras, por una industria que hizo empleo en la comarca, contra una desertización industrial que es crítica, según ellos, y que no podemos vivir del Camiño de Santiago y, sin embargo, en Pontevedra con el BNG defienden todo lo contrario. Por otro lado, tenemos a UGT, con la que por suerte rompimos relaciones por dignidad, porque están convertidos en poco menos que sicarios de la patronal, pactando elecciones con las empresas a cualquier precio o con delegados que actúan como encargados de las empresas, por lo que no podemos compartir línea de batalla», dijo muy crítico con el resto de sindicatos.

Neoliberalismo

Por su parte, Marcos Conde, secretario comarcal de la CIG, recordó que lo que está pasando con las guerras a nivel mundial «es una muestra de lo que el capitalismo pretende hacer: afianzar un modelo neoliberal que trae precarización y pobreza». «Por otro lado, ponemos encima de la mesa la problemática de no poder comprar una vivienda, las dificultades para alquiler».

Asimismo, criticó las medidas sobre la reducción de jornada laboral, las intenciones de instalar la planta de Altri en Galicia o los problemas de la energía, «lo que nos lleva a los gallegos a reclamar soberanía sobre Galicia».

Respecto a la división sindical en Pontevedra, la única ciudad gallega en la que se da hasta tal extremo, afirmó que «no tendría sentido que la CIG fuese con UGT y CCOO cuando son cómplices dando por buenas muchas de las reformas que nos están llevando a esta precariedad».

Marcha del sindicato UGT. / RAFA VÁZQUEZ

Políticas sociales

Asimismo, Ramón Vidal Trillo, secretario comarcal de UGT, subrayó que el 1 de mayo es un día, como el resto del año, «para no retroceder en los derechos que tenemos ganados y justificados». Así, cito cuestiones de gran impacto como la reducción de la jornada laboral y las políticas sociales: «Nuestro sistema sanitario no puede estar en peligro». «Tenemos que tener claras políticas de refuerzo, no de palabra, sino de hechos».

También llamó la atención sobre temas preocupantes como la globalización o la guerra arancelaria, entre otros.

En cuanto a la división de los sindicatos, recordó que la «clásica» es la del «sindicato nacionalista, independentista y soberanista de Galicia, que no quiere participar en una manifestación conjunta».

Sobre CCOO, indicó que solamente en Pontevedra se da esa separación respecto a UGT: «No es por culpa de UGT que vayamos conjuntamente en un día en que compartimos lema en toda Galicia, incluida Arousa. Nosotros nunca dijimos que no».