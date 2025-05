El día de la superheroína de la familia

Todos los túper que no devolvemos, las veces que nos olvidamos de apagar las luces, las duchas eternas que agotan el agua caliente, los platos sucios que no recogimos, las llamadas que no devolvemos… Y, especialmente, dar siempre por hecha su ayuda, muchas veces sin preguntar si ellas necesitan algo. Como las madres son unas benditas, no hacen una lista así de agravios, pero al menos una vez al año intentamos compensarlo con un detalle que les haga ver que son las superheroínas de nuestras vidas.

«Es una jornada tan importante como las vísperas de Navidad», señala Jorge Fernández, al frente de la Joyería Ferse, que de hecho abrirá sus puertas excepcionalmente en la tarde del próximo sábado para atender a los numerosos clientes que el domingo sorprenderán a sus madres con una joya.

«El Día de la Madre no es comparable a la del padre en absoluto, la madre es la piedra angular de la familia y en nuestro caso es una campaña muy fuerte», constata el profesional desde este establecimiento ubicado en la calle Daniel de la Sota. «Al ser domingo, al invitar la mamá a comer o los hijos invitarla a ella siempre hay que darle un regalo».

Muchas familias optan por sumar fondos «y hacen un poco regalo, un poco más importante que los del resto del año. El cumpleaños es importante, pero el Día de la Madre al ser domingo es más especial», de modo que Ferse tanto en la joyería de Daniel de la Sota como «en la platería y tienda de Pandora que tenemos en la calle Oliva constatamos que es una campaña muy muy fuerte».

¿Qué joyas elijen los pontevedreses para sus madres y abuelas? Depende en gran medida del presupuesto, de modo que los más pequeños ahorran para hacerse con detallitos y los profesionales ya consolidados pueden optar a piezas más representativas.

Jorge Fernández, al frente de la Joyería Ferse, en donde el Día de la Madre supone una de las campañas más intensas del año. / Rafa Vázquez

También la floristería Merchi alterará sus horarios coincidiendo con esta jornada. «Abriremos el próximo domingo por la mañana», avanza su responsable, María Mercedes Amado, que ya cuenta con numerosos encargos para un día que «tras Difuntos, que es el más importante, y con el de los Enamorados es uno de los principales del año».

«Tenemos encargos, pero sobre todo la gente improvisa el mismo domingo, siempre es igual», constata, en este establecimiento de la calle César Boente. Lo que más demandan los clientes, los ramos y, muy especialmente, los realizados con rosas, «que los suelen querer superfrescos y por eso vienen el domingo por la mañana».

Las rosas suben de precio, aunque menos que en San Valentín. Esta semana el paquete de 25 flores se encarecerá entre 10 y 12 euros, de modo que la rosa sin preparar se venderá a 3 euros y a 5 con arreglo.

Además de los ramos también piden plantas, «pero normalmente ya las llevan el sábado para amanecer con ellas en casa de la madre». Asimismo, en los últimos años cobran fuerza «los ramos secos, a la gente le gustan mucho». Se trata de arreglos con paniculata, siempreviva y en general flores que se mantienen sin agua varios años.

La rosa es la gran estrella de la semana en la Floristería Merchi. En la imagen, María Mercedes Amado muestra algunos ejemplares a una clienta. / Rafa Vázquez

En Late & Late Chocolate Nuria Miguel espera su primer bebé, consciente de que en unos años ella será la receptora de obsequios como los que vende en esta bombonería gourmet de la calle Oliva. El Día de la Madre también es en este estableciminto una de las grandes jornadas del año. «Sin duda», explica la profesional, «porque además tenemos detalles muy bonitos, muy especiales para ellas, porque a las madres siempre hay que regalarles lo más bonito».

En esta campaña «lo más especial que tenemos son los bolsos de marca con la comunicación, que es nuestro fuerte: tenemos los bolsos réplica de marcas con la galletita que la acompaña y que pone: Mamá, tu eres la mejor marca. Siempre tenemos detalles así, por ejemplo la cajita para la madre impaciente que rellenar con los bombones que le gusten a ella, o cajas con flores, porque creemos que la combinación de flores y chocolate siempre es la mejor».

En Late & Late los clientes buscan el chocolate tradicional, «salvo en algunos casos en los que la persona necesita que sea sin azúcar, pero en general triunfan los más clásicos», con los que endulzar y dar alegría a una jornada dedicada al pilar de la familia. Está escrito: de todos los regalos que la vida nos puede dar, una buena madre es el mejor.