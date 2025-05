Colegios y centros sanitarios se ponen al día tras un apagón que lo alteró todo

La normalidad, con todas sus letras, se ha instalado de nuevo entre los sectores educativo y sanitario en Pontevedra, que también se vieron afectados de forma importante por el apagón eléctrico histórico sucedido en España el pasado lunes.

Si bien en el sector sanitario ya recuperó el pasado martes su actividad habitual, ahora tiene que afrontar los aplazamientos de citas tanto en Atención Primaria como en la Atención Hospitalaria. Es de esperar que los pacientes que no pudieron ser atendidos el fatídico lunes vuelvan a ser citados en próximos días. En caso de que no ocurra así, deben contactar con sus centros de salud correspondientes.

Hay que recordar, asimismo, que aunque se intentó, en la medida de lo posible, mantener la actividad asistencial básica y urgente, estuvo condicionada por la activación de los grupos electrógenos de contingencia. De este modo, el lunes se realizaron en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés 58 intervenciones, mientras que otras 14 no urgentes se tuvieron que aplazar. Estas últimas serán reprogramadas lo antes posible en función de la prioridad.

Entrada del centro de salud Virxe Peregrina, ayer miércoles. / RAFA VÁZQUEZ

La cercanía farmacéutica

En el sector sanitario las farmacias volvieron a demostrar con el apagón histórico que son unos de los establecimientos más cercanos y accesibles para los pacientes. Aunque muchas de ellas el lunes no podían servir a los clientes porque no era posible acceder con las cartillas sanitarias al sistema informatizado, sí se mantuvieron abiertas para poder atender urgencias y servir «de fiado» aquellos medicamentos con receta que no podían esperar. Tanto el martes como ayer miércoles, muchos de esos clientes se acercaron a estas boticas a pagar sus deudas. «Hoy (por ayer) para nosotros ha sido una jornada de mucho más trabajo», reconoce un farmacéutico del centro.

Se recuperan las clases

Respecto al ámbito de la educación, las clases ya se desarrollaron ayer con total normalidad en todos los niveles.

Los colegios de Infantil y Primaria y de Secundaria estuvieron abiertos el martes solamente para facilitar la conciliación de las familias, pero no hubo actividad lectiva, por orden expresa del presidente de la Xunta de Galicia.

Esa jornada los equipos directivos tuvieron que negociar con la empresa del comedor escolar algunos alimentos calientes, pero ya ayer este servicio fundamental para las familias funcionó como es habitual.