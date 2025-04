La terrible experiencia de una pontevedresa en Canarias: «Ojalá que nadie se vea nunca en esa situación»

El nombre de Gloria Cubas es conocido en medio Pontevedra por ser la presidenta de la protectora de perros Os Palleiros, con lo cual su solidaridad ha quedado mil y una veces demostrada, y no solo en el terreno de los animales. Pero como la vida, y la sociedad en general, no siempre son justas, también a las buenas personas le pasan cosas terribles y experiencias que no se olvidan fácilmente.

Cubas acaba de regresar de un viaje familiar a Gran Canaria, en donde lo que estaba siendo una escapada ideal se convirtió en algo traumático y muy desagradable. Tal y como cuenta en sus redes sociales, todo sucedió en el pueblo de Tejada, hasta el cual se trasladaron en coche, un trayecto durante el que se sintió muy mareada. «Me mareé mucho y al llegar me encontraba fatal, se me nublaba la vista, tenía náuseas y cólicos en el estómago», narra.

Hay que recordar que la presidenta de Os Palleiros sufre Enfermedad Inflamatoria Intestinal, por lo que cualquier alteración de tipo estomacal multiplica el malestar.

Cuando pararon el coche se dirigió a un restaurante para entrar en su baño, «pero no me dejaron entrar alegando que era para clientes, por lo que mi marido indicó que iba a tomar algo», pero igualmente, asegura, no les dejaron entrar alegando que habían echado un líquido. Así que abandonaron el lugar y se dirigieron a una farmacia cercana.

Sin embargo, sigue contando, tampoco en este establecimiento le dejaron utilizar el cuarto de baño, pese a que «le dije que podía mostrarle mediante mi móvil todo lo referente a mi enfermedad». «Salí de allí frustrada y corriendo me dirigí un poco más arriba a una pastelería, en la cual no se me negó la entrada», dice agradecida sinceramente.

«Una vez que salí de allí volví a la farmacia para decirles que ojalá nunca se encontraran en una situación similar a la mía, puesto que los que conocen esta enfermedad, o cualquier que esté relacionada con la EII, saben por lo que se pasa en una situación así. Y todo esto llorando de la rabia por lo que había pasado. No logro entender la falta de empatía tanto en el restaurante como en la mencionada farmacia. Yo comprendo que no sean baños públicos, pero era una situación justificada y ojalá que nunca nadie se vea en esa situación», concluye su denuncia pública hecha en redes sociales, en las que cita los nombres de los negocios en concreto.

Gloria Cubas ha recibido numerosos mensajes de apoyo en su Facebook a raíz de su experiencia, donde muchos conocidos, e incluso personas desconocidas, le han escrito palabras de cariño.