El congreso de marketing Flúor reunirá a más de 30 ponentes

El Clúster da Comunicación de Galicia celebrará los próximos días 15 y 16 en el auditorio de Abanca la séptima edición del congreso de marketing Flúor, que reunirá a «más de 30 ponentes de prestigio nacional e internacional», avanza Alberto Garnil, presidente de la entidad organizadora y director del simposio.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, encabezó en la mañana de este miércoles la presentación del encuentro, en la que también el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez y el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta, Pablo Fernández, a mayores del presidente del Clúster.

Éste prevé reunir en el congreso a cientos de expertos en comunicación, marketing o publicidad en el que es un encuentro de referencia que convierte a Pontevedra en «epicentro de las tendencias más actuales en creatividad, branding y transformación digital».

Entre los ponentes convocados figura Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española de Retail y del Círculo Iberoamericano del Retail, elegido por Favikon como el mayor «influencer» retail en español a nivel mundial y «Top Voice España» por parte de Linkedin.

También participará Xisela López, directora creativa ejecutiva en Sra Rushmore y seleccionada como una de las personas más creativas en el mundo de los negocios por la revista Forbes. Asimismo, figura entre los ponentes la gallega María Canle, directora de Comunicación Global y Sostenibilidad en el Pulpo y Nanos y vicepresidenta de Dircom Galicia.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, encabezó en la mañana de este miércoles la presentación del encuentro, en la que también el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez y el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta, Pablo Fernández, a mayores del presidente del Clúster, Alberto Garnil

Completa esta programación de ponencias Jorge Sandua, creativo y fundador de PutosModernos.

El periodista Manuel Jabois entrevistará a Marian Mouriño, presidenta del Club Celta de Vigo, para conocer de primera mano la estrategia de comunicación y marketing de la entidad deportiva.

Además, empresas como Krack, Root Café, Galiwonders, Kelea, Grupo Cuevas o Bodegas Martin Códax expondrán casos de éxito en campañas de marketing o comunicación que llevaron a cabo en el último año, mediante exposiciones de 10 minutos en el marco del Espacio Markea + Ecommerce.

Otras ponencias destacadas serán las de Javier Valtas, de Proyectar Digital Learning titulada «Las preguntas funcionan»; Carmelo & Willy, creativos de la agencia del mismo nombre o Alfons Cornellá, Founder at Curiosity Atelier, Institute of Next, Infonomia and EDGERS.

Junto a las ponencias están programadas diferentes mesas redondas. En «Experiencias de impacto en el branding del presente y del futuro» participarán Julián Prieto, director creativo y de Desarrollo de Negocio en Atresmedia Publicidad; Carlos Lorenzo, CEO en AVANT Events y moderará Miguel Ángel Fernández, director de Marketing en LG.

Además, se realizará en directo el podcast «Con C de Copy», uno de los más seguidos en el ámbito de la creatividad, que tendrá como invitados a Ramón de Meer, director de Marketing España y Portugal en Estrella Galicia y Lis M. Torrón, executive creative director en RECLAM.