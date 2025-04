La Pontevedrada alcanza la meta del Obradoiro con 309 caminantes

Eran las 14.30 horas de ayer cuando entraba en la Plaza del Obradoiro de Compostela el último de los caminantes de la Pontevedrada, Francisco Pérez-Mirás. A él le corresponde este honor y este sacrificio. «Yo voy con la cola. Te encuentras gente que cojea y le esperas. Recortas el paso y te vas quedando atrás. Hay quien se lo toma como un reto personal, aunque no pueda más, es una cuestión de orgullo», cuenta el presidente de la Asociación de Amigos da Pontevedrada (Asampo), que no tiene pudor en reconocer: «Estoy reventado, con ganas de colgar las botas».

Francisco Pérez-Mirás acompaña a la última peregrina en la entrada al Obradoiro. / FdV

La noche en este singular Camino de Santiago fue larga. Los caminantes salieron de la Alameda con un objetivo: apelar a la solidaridad de todos y reconocer el valor de quienes ya se han atrevido a hacerse donante (sangre, órganos y tejidos) para salvar a otros. Una meta solidaria y llega de generosidad que movilizó a 1.053 caminantes. Pero los 67 kilómetros que separan Pontevedra de la capital gallega, y que en su día señalizaron soldados de la Brilat para abrir camino, es un terreno difícil para muchos y exige hacerlos de una tacada. Ayer 309 caminantes alcanzaron la meta.

«Mi compañera me decía, ¿qué hago para no llorar? Le dije: reír, sé lo que te ha costado y lo has conseguido», cuenta Pérez-Mirás. «Se habla mucho y se comparten historias personales que no se contarían tomando una caña. Y claro, tú también te abres y eso emociona. En ese momento tú eres el compañero de otro en su camino. Es muy especial», remata lleno de sentimiento el último peregrino.