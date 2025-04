Mil corazones de solidaridad

La Alameda fue testigo un año más de la salida de la Pontevedrada, una peregrinación a Santiago muy especial por estar hecha en una sola etapa y su carácter nocturno. Pero también porque se trata de una cita con la sensibilización hacia quienes sufren en la espera de un órgano que les dé más tiempo en este mundo. Una lucha dura, llena de incertidumbres y silenciosa, que encuentra en la Pontevedrada un altavoz con el que llegar a todos. Y por la que en los últimos años se moviliza cerca de un millar de personas. Acuden hasta el apóstol ofreciendo su esfuerzo en el camino para crear una red de solidaridad que salve vidas.

Ayer, edición 2025, 1.053 personas se habían inscrito para recorrer de una tacada los 67 kilómetros que separan a la Boa Vila de la Catedral de Santiago. Un esfuerzo que no todos consiguen terminar, pero que solo con su participación ya es una ayuda para significar esta loable causa.

Los gaiteros liderando la salida. | Rafa Vázquez

«Nacimos del fracaso. La primera Pontevedrada la hicieron solo dos personas: el que la convocó y el que la siguió. No tuvo éxito ninguno», cuenta con humor el presidente de la Asociación de Amigos da Pontevedrada (Asampo), Francisco Pérez-Mirás. «En la primera edición se caminaba por el Teucro y el Pontevedra, en ese momento los equipos estaban mal. Yo me incorporé en la segunda. Ese mismo tramo del Camino de Santiago lo había hecho en 1989 con mi hermano. Él, piloto de aviación, iba a hacer vuelo instrumental (es decir, un vuelo en el que el piloto no ve y solo se rige por lo que indican los instrumentos del cuadro de mandos de la aeronave), prometió que si aprobaba el examen iría peregrinando a Santiago. Y yo, que sabía lo que era eso, le quise acompañar», recuerda Pérez-Mirás.

Reconocimiento de Pérez-Mirás a una caminante. / Rafa Vázquez

Francisco, se metió de lleno y en 2014 lo que empezó como una caminata, se constituyó como asociación. «Todo empieza a tomar la dirección de lo que es hoy. Caminando da tiempo para hablar y entre quienes hicimos las primeras coincidieron dos personas clave: ambos eran donantes. Fue a partir de ahí cuando pensamos en ofrecer nuestro apoyo a la importancia que tiene la donación, no solo de órganos, también de sangre. Es por ello, que este año contamos con la presencia de pacientes oncológicos supervivientes de la Asociación Libélulas que nos recuerdan el valor de donar sangre para todos».

La entidad social ha realizado cerca de 30 nuevas tarjetas de donantes en esta última edición, «aunque aún puede animarse alguno más», decía horas antes de la salida Pérez-Mirás. «¡El que se da de alta recibe un Chupa Chups Kojak de cereza y chicle!», bromeaba contento con el dato. «Para mí la Pontevedrada es una satisfacción personal. Estoy deseando llegar el último y cerrar el Camino a Santiago con mi camiseta invertida. Es negra, no roja como el resto, en honor a quienes no han conseguido su órgano a tiempo».

Lucía Solleiro recibe su segundo «corazón Asampo»

Para la asociación, el corazón de Lucía Solleiro es enorme en cuanto a sensibilidad con quienes lo necesitan se refiere. Es por ello que la entidad social ha decidido entregarle, por segunda vez, su distintivo más preciado: el corazón de Asampo. «Gracias a ella estamos aquí hoy. La Pontevedrada no podría salir sin ella, porque tira mucho de todo el mundo y moviliza a los voluntarios», decía agradecido su presidente.

Desde que se inició la entrega de la insignia hace 7 años la «condecoración» ha sido hecha siempre en madera. Pero dado que se trata de una situación excepcional, en esta ocasión se ha hecho entrega a Solleiro de un distintivo hecho a mano en cuero. Un reconocimiento que supuso un momento de especial carga emocional para esta asociación, que lucha de manera desinteresada para sensibilizar entorno a la importancia para la sociedad de donar órganos, sangre y tejidos.