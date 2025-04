El marisqueo urge el dragado del Lérez y apoya regenerar los bancos con su arena

La reunión mantenida el viernes entre la Consellería do Mar y representantes de las cofradías de Lourizán, Raxó y Pontevedra sobre el dragado del río Lérez y la regeneración de los bancos marisqueros con los áridos de mejor calidad que se extraigan, ha unido a sector y Administración autonómica en una misma idea: limpiar el río y reflotar el marisqueo. «La propuesta de dragar el río y usar parte de la tierra para regenerar los bancos marisqueros salió de nosotros, siempre nos pareció buena idea. Pero es muy importante contar con el beneplácito de los técnicos y que sus informes medioambientales avalen esta medida. Se trataría de usar parte de la arena con algo de sedimento rico en nutrientes que ayude al desarrollo de las especies cultivadas y ampliar parte de los bancos, recuperando algo de todo lo que se perdió con los años. Pero hay que tener en cuenta que el mar no es estático y no vamos a aceptar algo que no sea bueno y viable para el futuro a largo plazo. Debe ser un proceso monitorizado por técnicos», explica el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Raxó, Iago Tomé.

La patrona mayor de la Cofradía de Lourizán, Carmen Vázquez Nores, respalda la idea también, pero recalca que «tienen que ser los técnicos los que vean si es factible. Ahora mismo hay mucho volumen de arena y los bancos de Lourizán les afecta muchísimo, donde está el Faro Verde es la entrada del canal del río y cuando este viene lleno los bancos reciben tal cantidad de agua dulce que provoca la mortandad del marisco. Por eso es una necesidad».

El hecho de que la Xunta garantice que el dragado del Lérez, que dependería de Portos de Galicia, cuenta con partida presupuestaria anima al sector, aunque queda mucho camino administrativo que salvar, entre ellos, el «ok» de Madrid para establecer oficialmente como punto de vertido de la tierra retirada la zona de Sálvora. «Se llama así, pero está a millas de la isla, es el punto usado históricamente y el que fue reconocido por el Ministerio como el lugar más idóneo después de estudiar otras opciones», recuerda Tomé.

Así las cosas, desde Galicia se estaría a expensas de la confirmación definitiva por parte de Ministerio para la Transición Ecológica, responsable y portador de la última palabra respecto a cuál será el punto de vertido. «Llevamos más de veinte años esperando, una vez que se dictamine sobre el vertido aún queda un largo proceso administrativo, como pronto podrían iniciar las obras en 2027. No creo que para entonces estemos al frente ninguno de los que estamos», recalca Tomé.

«La obra es necesaria, pero hay que hacerla con delicadeza porque la ría cambió en estos cuatro años y lo que tenemos está para criar. Hay cambios de corrientes, tiene que estar monitorizado», insiste Carmen Vázquez que afirma que el sector está en situación de «resiliencia».

La presidenta de la agrupación de Raxó, Elena Padín, recuerda que «bajamos las cuotas, tenemos mucha cría, pero no tiene el tamaño legal para comercializar».

«Hay problema en todas las especies de la ría. También centolla, nécora y camarón. Algo está pasando, no soy científico, pero estamos en un momento crítico. Es inviable estar así para un autónomo. Estamos pasando hambre, pero tenemos futuro (por las crías). No es lo mismo no tener presente, ni tampoco futuro. Pero algunos no pueden más y esta misma semana un compañero de apenas 46 años dejó el carné para buscar otro trabajo con el que mantener a su familia», remata Tomé.