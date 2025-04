Colectivos de Portonovo otorgan la Raia de Ouro a Manuel Deza ‘Xanelo’: «Algo faría ben, supoño»

Manuel Deza ‘Xanelo’ cumplirá el próximo 18 de diciembre 80 años, una cifra que marca una vida de esfuerzos y de ayuda a los demás que Portonovo quiere agradecer con el máximo galardón de la villa marinera, la Raia de Ouro. El que durante más de 20 años cedió un bajo de su casa a Os Gatiños de Portonovo para ensayar y realizar actividades; presidió la Comisión de Fiestas San Cristóbal y regentó, junto a su mujer, el bar del Club de Jubilados de Portonovo durante casi dos décadas recibe con emoción la noticia de haber sido propuesto por los colectivos de la villa marinera para el galardón.

«Algo faría ben, supoño», dice.

Ahora está dedicado al cuidado de su mujer enferma y acude, cuando puede, a ensayar con la Coral Polifónica Santa María de Adina. «Estiven na Coral do Grove, de Lores e dende hai 38 anos na de Portonovo como tenor. Gústame moito cantar», asegura. Deza recuerda que con apenas 9 años tuvo que empezar en el mar. «Empecei coa sardiña porque había que axudar na casa», apunta. Tras casarse marchó a Holanda para trabajar en un barco que transportaba productos químicos. «Cloroformo, arsénico… que levábamos a Beirut, Italia e Inglaterra nun barco pequeno no que, ás veces, con temporal pasabámolo ben mal», recuerda.

Pero si de algo se siente orgulloso es de haber organizado durante cuatro años las fiestas de Portonovo. «Fixemos o primeiro libro de festas e coas contas, transparencia absoluta, publicamos no tablón gasto por gasto», asegura. El primer año tuvo que convencer a los vecinos que el apagón del año anterior no se iba a repetir. «Cando collimos ás festas, cando iamos a pedir os veciños nos dicían que tiñan medo de quedar sen luz como o ano anterior e tivemos que contratar un xenerador potente por se pasaba. Non fixo falta», apunta.

Los que lo conocen lo definen como un «hombre bueno, con un corazón de oro, y tranquilo» y que «no tiene problemas con nadie». Tiene dos hijas, un hijo y cuatro nietos que le acompañarán junto a muchos otros vecinos en el acto de entrega de la Raia de Ouro que tendrá lugar el próximo 4 de mayo, a las 12.30 horas, en la Casa Mariñeira de Don Fernando.

Será el acto de clausura de la tercera edición de Portonovo Gastronómico, que se celebra del 2 al 4 de mayo con la colaboración de 19 locales de hostelería y la implicación de los colectivos de Portonovo como Ollares, Os Gatiños, Lembranzas, Amigos da Dorna, la Coral Polifónica, Mulleres Rurais, comisión de fiestas, colectivo de vecinos y asociación de jubilados. Cada local ofrecerá dos tapas a un precio de 5 euros que se irán sellando y que permitirá la participación en un sorteo de estancias y comidas por valor de 50 euros El sorteo se realizará el domingo a las 16 horas.

Haberá un total de 30 horas de actividades y tres días seguidos con música en las calles, conciertos, animación, exposiciones y juegos tradicionales. Los rostros de los vecinos de Portonovo volverán a lucir en Rafael Picó con una gran exposición realizada por Ollares de Portonovo.