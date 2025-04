El campeón se relaja demasiado: el Pontevedra pierde con estrépito en Torrelavega (5-1)

La resaca de las celebraciones por el ascenso a Primera RFEF y los cambios en el once inicial, con varios jugadores no habituales, parece que han pasado factura al Pontevedra, que ha perdido fuera de casa con un contundente 5-1 ante un descendido como es la Gimnástica de Torrelavega. Ya antes del primer cuarto de hora había encajado un doblete a cargo de Saúl y no hubo apenas reacción granate durante todo el partido.

Yago Iglesias dispuso un equipo titular con notables variaciones con respecto al habitual toda la temporada, con Manu Vizoso en la portería y futbolistas que en las últimas jornadas gozaron de pocos minutos como Mario Gómez, Rares, Iago Novo, Xabi Domínguez o Rufo en la alineación de salida. En los primeros compases del choque entró Brais Abelenda en lugar de un lesionado Rares.

La Gimnástica hizo el pasillo al campeón en la salida al campo de los jugadores, pero esa fue la única señal de que el Pontevedra era el líder de la competición y flamante ganador del ascenso directo. Ha sido el equipo local el que gozó de mejores ocasiones, mientras que el Pontevedra trataba de hacer su fútbol habitual, de toque y pase, pero sin velocidad ni profundidad ante la portería rival.

A los doce minutos ya perdía 2-0 y en el minuto 19 Igor salvaba el tercer gol. Los granates tardaron más de media hora en generar algo de peligro, pero sin demostrar nada en el histórico Malecón.

Lo que vio en la primera parte no debió gustar a Iglesias que poco después de comenzar la segunda parte hizo una revolución en el equipo y realizó cuatro cambios a la vez. Se marcharon Álex González, Xabi, Miguel Cuesta y Rufo para dejar hueco a cuatro titulares, algunos indiscutibles: Yelko Pino, Javi Fontán, Samu Mayo y Dálisson.

Y dos minutos después quedó claro que el Pontevedra necesitaba nuevos aires y los “suplentes” no aprovecharon la oportunidad. En el minuto 54 Yelko Pino hacía el 2-1 y parecía que cambiaba la imagen granate, pero fue un espejismo.

De hecho, la Gimnástica no se amedrentó y tuvo alguna ocasión más que logró desbaratar Manu Vizoso hasta que llegó el penalti provocado por el propio portero, que se llevó también una tarjeta amarilla, en el minuto 63. Dani Gómez transformaba la pena máxima y situaba el 3-1 en el marcador.

El Pontevedra quiso asumir en esta segunda parte, tras los cambios, el mando del partido, con Yelko Pino y Dálisson al frente, pero la reacción fue muy efímera y era el equipo cántabro el que anotaba dos goles más, un resultado que se podría calificar de “humillante” si se tiene en cuenta que la Gimnástica ya está descendida y en toda la temporada no había anotado cinco goles en un partido. Lo ha hecho ante el campeón que se ha relajado demasiado y regresa con la derrota más abultada de la temporada.

Con este resultado se diluye la posibilidad de alcanzar un récord de puntuación en Segunda RFEF. El Pontevedra cierra la temporada el próximo domingo en Pasarón, a las 12.00 horas ante el Real Ávila.