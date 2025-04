El nuevo jefe de la Policía Local: «Empiezo una etapa ilusionante»

Respaldado por una amplia representación de la plantilla de la Policía Local, el policía José Manuel Duarte, tomó ayer posesión como nuevo inspector jefe en un acto, presidido por el alcalde, Telmo Martín, en el salón de plenos. En el acto estuvieron presentes miembros del gobierno, los portavoces de la oposición y el comandante de puesto de la Guardia Civil, David Marín.

«Sanxenxo é moito máis esixente en seguridade que a cifra do seu padrón municipal. Nunca somos menos de 22.000 persoas, cifra que crece as fins de semana e no verán chegando a 120.000. Esto require un esforzo e un compromiso extraordinario”, apuntó. Martín que destacó la labor de los dos anteriores jefes, Luisa Fariña y Marcial Juviño.

Avalado por una experiencia laboral de 28 años tras pasar por Cambados y Pontevedra, Duarte dijo que «siempre he querido ser policía, me gusta mi trabajo y desde hoy empiezo una nueva etapa ilusionante y un reto en Sanxenxo». Pidió la colaboración de los agentes en plantilla de la Policía Local. «Desconozco Sanxenxo profesionalmente, pero tengo muchas ganas de empezar y responder a las expectativas que hay sobre mí. Espero que podamos formar un buen equipo porque eso redundará en beneficio de la ciudadanía», añadió.

La plantilla queda conformada con 23 efectivos a los que durante el verano se suman 34 auxiliares.