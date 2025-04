Aberto o prazo para inscribirse en oito cursos da Aula Cemit

A Aula Cemit de Poio organiza para maio oito cursos novos de habilidades dixitais que van desde edición de textos niveis iniciación e medio, follas de cálculo iniciación e nivel medio, iniciación á informática e a internet, manexo do móbil intelixente e tabletas e enderezo electrónico. Todas as actividades son gratuítas. Ademais, calquera usuario que o desexe pode facer uso do equipamento e da conexión á Internet da aula a través da Aula Aberta, sempre con cita previa e en horario de luns a venres, entre as 19.30 e as 21.00 horas. As asociacións e colectivos locais teñen tamén a opción de poder reservar a utilización dos ordenadores para a realización de actividades. Ademais destes cursos, tamén se reserva unha sesión para realizar a proba de aproveitamento dos cursos online EMA, que será o venres 30 de maio.