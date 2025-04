Mar propone regenerar bancos marisqueros de la ría de Pontevedra con material procedente del dragado del Lérez

La Consellería do Mar planteó este viernes a las cofradías de la ría la posibilidad de regenerar los bancos marisqueros con los áridos de mayor calidad ambiental que se extraerán con las obras de dragado del Lérez. Por el momento no hay una fecha concreta para comenzar esos trabajos, que se sector reclama desde hace años, ya que Portos de Galicia aún no dispone de la autorización del Ministerio para la Transición para el vertido general de todos esos materiales en el mar.

A la espera de recibir ese permiso, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, y el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvieron ayer una reunión con el presidente de la Federación provincial de cofradías de pescadores de Pontevedra y los patrones mayores de Lourizán, Raxó y Pontevedra para exponerles esta posibilidad.

Los representantes de la Xunta estuvieron acompañados por el personal técnico de la consellería, concretamente ingenieros de Portos y biólogos, que expusieron las posibilidades de aprovechamiento de los materiales de categoría A, la de mayor calidad ambiental, y sus posibles usos en beneficio de los recursos marisqueros.

Una vez informadas todas las entidades beneficiarias del dragado les corresponderá a ellas decidir sobre el aprovechamiento de los áridos, cuyo excedente en todo caso será depositado en altamar en el punto que debe autorizar el ministerio.

Mar apunta que «con esta gestión, la Xunta de Galicia agiliza la tramitación previa de las obras de dragado del Lérez dentro de sus competencias, a la espera de que el ministerio determine el punto de vertido de los áridos en altamar» Recuerda que el punto tradicionalmente empleado y previsto para esta actuación, en el exterior de la isla de Sálvora, fue suspendido hace cuatro años por el Gobierno central, «lo que paralizó 16 actuaciones de dragado en las Rías Baixas, entre ellas la del Lérez».

Recientemente, un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) del Ministerio de Transportes, planteaba hasta tres posibles puntos de vertido, entre ellos dos en Sálvora y uno al sur de Vigo, pero mantenía el tradicional como «alternativa prioritaria» para el depósito de áridos de dragados, siempre y cuando se cumpliesen las condiciones de distancia mínimas.

Mar ya remitió ese informe al ministerio «para que en ejercicio de su competencia establezca el punto de vertido que la Xunta debe emplear para el dragado del Lérez, una obra que cuenta ya con consignación presupuestaria de tres millones de euros por parte de Portos de Galicia».