Libro en Vilaboa sobre o «rescate dos refuxiados republicanos»

A Casa de Cultura de Riomaior, en Vilaboa, acolle hoxe, ás 20.00 horas a presentación do libro ‘Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos’, do avogado e politólogo ponteareán Roberto Mera, quen estará acompañado polo alcalde, César Poza. O libro, publicado por Belagua Ediciones está dispoñible tamén en castelán.