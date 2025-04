Lérez homenaxea a Barriga Verde

A Casa da Cultura de Lérez acolle mañá sábadoás 18.00 horas un acto de restauración da memoria lingüística na honra de José Silvent Martínez, o mítico Barriga Verde, organizado pola Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística coa colaboración da Asociación Cedofeita, Concello de Pontevedra, Deputación e Xunta. Contará coa actuación musical do grupo Os Chispas do Lérez e intervirán representes da familia Silvent, asociación organizadora e entidades colaboradoras. A seguir, no cemiterio parroquial popular de Lérez, remudarase a lápida en castelán por outra en galego. O epitafio da nova lápida di así: «Aquí xacen na súa paz Emerenciana Fernández Gómez (a súa esposa) e José Silvent Martínez, o mítico Barriga Verde, que levaron o seu espectáculo de monicreques feito en galego pola Galicia do século XX. Honra para eles!» Na porta do cemiterio colocarase unha placa de agradecemento aos devanceiros da parroquia «porque grazas a eles Galicia segue a ter cultura e lingua de seu».

Barriga Verde foi o personaxe principal do teatro de bonecos que José Silvent levou polas festas e romarías galegas. A popularidade deste boneco fixo que seu artífice, José Silvent, tamén fose coñecido por Barriga Verde. Ao longo de máis de cincuenta anos do século pasado, estes monicreques falaron galego, o que lles dá unha relevancia que transcende máis alá da popularidade acadada como espectáculo.