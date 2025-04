La Xunta esgrime la Lei do Litoral para tramitar la desafectación de terrenos urbanos de Costas

Son miles de metros cuadrados, especialmente en la orilla norte del río Lérez, que están bajo la jurisdicción de Costas pero que desde hace años albergan equipamientos educativos o deportivos. El Concello ha tramitado varias solicitudes oficiales y negociaciones con Costas para desafectar del Dominio Público Marítimo Terrestre y resolver definitivamente la situación de inmuebles como el Pabellón Municipal de Deportes, el multiusos de A Xunqueira, la sede de la Escola de Forestais del campus, parte de la avenida de Compostela, la calle Juan Manuel Pintos, el colegio A Xunqueira I y el instituto A Xunqueira II, la Escuela de Idiomas o el centro de formación del profesorado. Son algunos de los inmuebles levantados en esos terrenos y que pertenecen a diversas administraciones públicas.

Hasta ahora, los intentos municipales han sido infructuosos, con constantes obstáculos por parte de Costas. La nueva Lei do Litoral y la transferencia de las competencias en esta materia a la Xunta de Galicia, a partir del 1 de julio, se presentaba como una oportunidad para desatascar estas largas negociaciones. Pero esta vía no cambia. Costas seguirá con el poder de decidir la modificación del deslinde del litoral. Sin embargo, la Xunta sí ha mostrado su disposición a implicarse de lleno en este proceso.

Consultada la Consellería de Medio Ambiente sobre este asunto, la respuesta apunta que «l Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia regula este tipo de procedimientos» y añade que «a partir del segundo semestre del año, cuando se hará efectivo el acuerdo de traspaso firmado el pasado 9 de abril, la Xunta asumirá la obligación de identificar edificios y bienes de uso público localizados en terrenos en Dominio Público Marítimo-Terrestre que con el paso del tiempo perdieron sus características naturales», como el es caso de gran parte del complejo educativo y deportivo de A Xunqueira.

La Xunta añade que «en estos casos, so solicitará al Gobierno central la desafectación de este tipo de terrenos y una vez desafectados, en cumplimiento de la ley estatal de Costas de 1988, se pedirá su cesión gratuita a Galicia, en beneficio e interés del conjunto de la ciudadanía».

Uno de los principales inconvenientes de este proceso es la diversidad de instituciones implicadas (Concello, Xunta y Universidade de Vigo) y en su momento Costas determinó que cada entidad deberá tramitar la petición por su cuenta. Estos miles de metros cuadrados incluidos dentro del deslinde de Costas presentan una «consolidación total como suelo urbano», según esgrime el Concello como principal argumento para solicitar su desafectación, hasta ahora sin resultado

Al margen de los casos ya citados, también están dentro de este deslinde la antigua sede de Magisterio (ahora Escuela de Adultos) y el colegio Vidal Portela, los campos deportivos de A Xunqueira y buena parte del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), así como parte de los terrenos de Tafisa e incluso toda la cabecera norte del puente de O Burgo. Estas edificaciones y espacios públicos se asientan sobre terrenos que no son de los titulares de esos servicios, sino que están en manos de Costas, dentro de un complejo deslinde marítimo-terrestre que incluye también toda la Illa das Esculturas pero no el Recinto Ferial ni el Pazo da Cultura. Tampoco forman parte de ese dominio la calle Alexandre Bóveda ni los centros educativos situados en ella.

Un proceso sin avances ocho años después de la primera solicitud oficial del Concello

Hace ya ocho años, en mayo de 2017, se realizó desde el Concello la primera solicitud oficial a Costas de desafectación. En este caso se trataba de que los terrenos pasaran a manos del Concello (sobre todo los pabellones y calles), la Xunta (los centros educativos) y la Universidade de Vigo, por las instalaciones del campus, en especial Forestais.A la vista de la laboriosidad del expediente, el Concello y Costas no solo han pactado a lo largo de los años autorizaciones provisionales para acondicionar parcialmente algunas de estas parcelas, sino que han decidido desagregar del proceso general los solares frente al Pabellón, de modo que sea más fácil su desafectación independiente. Por el momento solo es posible efectuar pequeñas tareas de aportación de tierra, pero no se permiten trabajos más profundos, entre ellos canalizar las aguas pluviales y, mucho menos, asfaltar.Entre las autorizaciones temporales figura, por ejemplo, la del Parque da Dignidade de Praceres, impulsado por el Concello de Pontevedra y que ocuparía los terrenos del antiguo campo de fútbol. Costas dio luz verde en 2021, pero desde entonces no hay avance alguno para la proyectada actuación de restauración ambiental y paisajística. Este nuevo parque tendría una extensión de 17.210 metros cuadrados y, según consta en el proyecto, incluiría un paseo circundante, zonas de estar y una gran área verde en su núcleo central, delimitada con árboles y destinada a todo tipo de actividades al aire libre.